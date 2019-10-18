Тепло? Костры не разжигай! Суббота и воскресенье во Владивостоке, пригородах столицы ДФО, да и во всем Приморье, будут очень теплыми, почти жаркими.

Именно поэтому дачникам, туристам и любителям отдыха на природе следует быть особенно внимательными и ни в коем случае не разжигать в лесу и поле костры.

Как сообщается на портале «Примпогода», в выходные дни над краем будет преобладать поле повышенного атмосферного давления. Воздух прогреется до +13…+21 градусов, во Владивостоке – до +16 °С. Погодные условия будут способствовать как отдыху на свежем воздухе, так и работе на приусадебных участках. Следует иметь в виду, что осадков давно не было, деревья уже почти сбросили листву, и она высохла. Уровень пожароопасности в крае наблюдается довольно высокий. Любая искра может привести к возгоранию и большой беде. Поэтому, наслаждаясь теплом, не забывайте о правилах противопожарной безопасности.

Автор: Отдел новостей «В»