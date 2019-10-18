Горожан приглашают на экологическую акцию, обед и чай В субботу, 19 октября, во Владивостоке на Тополиной аллее состоится высадка саженцев тополей. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Дыши, моя земля!» при поддержке городской администрации.

Начало экологической акции в 11 часов, уточнили в пресс-службе мэрии.

«Принять участие в мероприятии и сделать наш город еще более красивым смогут все желающие. Для горожан будет предусмотрен необходимый инструмент для посадки тополей, а также обед и горячий чай», – сообщили организаторы.

Отметим, что первая акция в рамках проекта «Дыши, моя земля!» состоялся в районе кольца «Третьей рабочей». Там жители города высадили клены.

Автор: Отдел новостей «В»