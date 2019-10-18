Присядь, отдохни. Но не ломай На автобусных остановках, видовых площадках, в парках, скверах и других местах отдыха владивостокцев городские службы устанавливают новые лавки, скамейки и урны, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Закупить и установить их распорядился глава Владивостока Олег Гуменюк.

Специалисты мэрии закупили около 180 новых скамеек и более 190 урн, уже установили почти 150 лавок и скамеек, работы продолжаются.

«Первые лавочки и скамейки уже установили в сквере на Океанском проспекте, 90, на Тополиной аллее, в сквере Рихарда Зорге, на Хабаровской, 26б, Вострецова, 6, в сквере Дениса Давыдова, на видовой площадке на Добровольского, на Токаревском маяке, фуникулере, Тобольской, 10, а также на автобусных остановках на улицах Семеновской, Светланской, Адмирала Фокина и других улицах», – перечислили в городском управлении дорог и благоустройства.

Жители Владивостока положительно оценивают такую работу и благодарят мэрию за установку новых малых архитектурных форм.

«Очень приятно видеть на улицах новые лавки. Главное, чтобы все к ним относились бережно, не изрисовывали и не ломали», – поделилась мнением жительница краевого центра Виолетта.

«Конечно, в каждом уголке города должны быть такие места, где можно посидеть и отдохнуть. Знаю, что новые лавочки поставили не только у нас, видел их еще на Тополиной аллее и Токаревском маяке», – добавил Алексей, житель улицы Добровольского.

«Мы очень рады, что нас услышали. Попросили в мэрии, чтобы лавки нам поставили, и вот уже все сделали. Спасибо большое», – поделились жители Тобольской, 10.

Автор: Отдел новостей «В»