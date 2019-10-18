Нацпарк к опекаемым леопардам добавил древних корейцев Древние корейские жилища, остатки буддийского храма, мельниц и кузниц, обнаруженные на территории нацпарка «Земля леопарда», впервые станут доступны туристам.

Как сообщила пресс-служба нацпарка, вопрос о создании уникальных маршрутов этно- и археологической тематики обсудили участники международной экспедиции, посетившие археологические памятники.

Территория заповедника на юго-западе Приморья богата памятниками истории разных периодов, начиная с эпохи каменного века. Среди прочих здесь сохранилось большое количество остатков фанз – домов корейских переселенцев, которые жили на территории нацпарка на стыке XIX и XX веков. Побывать в этих местах и посмотреть на артефакты буквально рвутся сотни туристов из Страны утренней свежести.

В нацпарке всерьез взялись за развитие нового для «Земли леопарда» направления туризма – историко-культурного. Сотрудники нацпарка, ученые-археологи ДВФУ, эксперты Фонда сохранения леопардов и тигров Республики Корея вместе посетили старинные корейские поселения, осмотрели остатки стен домов, заборов, колодцы, жернова и другие объекты, оценив туристический потенциал территории.

– Основываясь на исторических картах и архивных данных, мы нашли несколько сел корейских переселенцев, оказавшихся на территории Приморской области после 1870 года, – рассказал Евгений Никитин, заведующий музеем археологии и этнографии учебно-научного музея ДВФУ. – Руины по-прежнему хорошо видны и имеют туристическую привлекательность. Проведение дальнейших исследований будет способствовать превращению археологических памятников в объекты туристического кластера.

Будущие маршруты помогут гармонично объединить темы корейского историко-культурного наследия и истории русских переселенцев с экотуризмом, направленным на знакомство с неповторимой природой нацпарка, дальневосточными леопардами и амурскими тиграми.

– Тигры и леопарды имеют большое значение для нашей культуры, мы очень любим этих кошек. Посещая «Землю леопарда», мы можем найти тропы редких животных, их следы, можем дышать одним воздухом с этими ценными созданиями, – отметил профессор Хан Ли, глава Фонда сохранения леопардов и тигров Республики Корея. – Не меньше корейские туристы заинтересованы и в посещении археологических памятников нашего прошлого. Это замечательная возможность прикоснуться к истории и природе.

Специалисты рассматривают различные возможности развития историко-культурного направления туризма – от формирования маршрутов к археологическим памятникам до создания экспозиций из древних объектов, найденных в самых отдаленных частях нацпарка. Первый тур с демонстрацией экспонатов древней корейской культуры будет проведен уже в декабре этого года.

Автор: Отдел новостей «В»