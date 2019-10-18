За погляд на маски денег не берут В Оливковом зале Приморской картинной галереи на Алеутской, 12 открылась выставка работ Ольги Калюжной, одного из ведущих художников декоративного искусства в Приморском крае (0+).

С помощью глины – известного издревле материала, традиционных техник и приспособлений ее руки создают совсем нетрадиционные формы: пейзажи, натюрморты, картины, наполненные разнообразными сюжетами и персонажами, вызывающими у зрителя ощущение вневременности или острой современности. Художник создает свою картину мира, обозначает темы, способные побудить зрителя к собственным размышлениям. Это вечные и возвышенные темы мудрости библейских истин, тайны мироздания, красоты, спасающей мир, радости обыденной жизни, семьи, детства, праздника.

На выставке представлен триптих «Маски Венеции (Автопортрет)» 2004 года, в котором Ольга Калюжная обращается к праздничной карнавальной культуре и, конечно, к главному ее атрибуту – маске.

Вход на выставку свободный.

Автор: Отдел новостей «В»