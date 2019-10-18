Комиссии работали без выходных и до поздней ночи Во Владивостоке завершаются выплаты компенсаций по ЧС. На эти цели из городского бюджета направлено на сегодня почти 13 млн рублей. Наладить эффективную работу комиссии на пострадавшей от подтоплений территории удалось благодаря общественникам, которые помогали оценивать ущерб жителей, пояснили в пресс-службе мэрии.

Сейчас у Елены Холявко, жительницы микрорайона Спутник, много забот – надо привести дом и участок после подтопления в порядок, ведь зима уже не за горами. Помимо этого, на подходе сдача проекта по президентскому гранту. ТОС «Спутник Владивостока», председателем которого она является, получило средства на обустройство зоны отдыха возле протоки, которая известна как место, облюбованное утками-мандаринками. Однако даже в этой суете еще свежи воспоминания о проделанной совместно с сотрудниками мэрии работе по компенсации ущерба по ЧС.

«Вода пошла на нашу улицу с дороги очень мощным, большим потоком. Огород весь был затоплен, урожай пропал. Такая же ситуация была и у наших соседей, мы все оказались в одинаковом положении, – делится воспоминаниями Елена Холявко. – Площадь затопления была очень большая, имущества пострадало много. И мы решили с администрацией города, что комиссия по ликвидации последствий ЧС будет работать в офисе нашего ТОС, так как это было удобно и для жителей, и для самой комиссии. Я была поражена тем, как работали члены комиссии, – без выходных до поздней ночи. Зато сейчас люди получили компенсации и делают ремонт: меняют полы, делают все, чтобы не замерзнуть зимой».

Помощь общественников высоко оценили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. Именно это управление организовывало работу по оценке ущерба и выплатам компенсаций, пострадавшим от подтоплений жителям.

«В первую очередь была организована работа по обследованию подтопленных участков, подтопленных домов, – рассказала заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения Ирина Самусенко. – Здесь нам неоценимую помощь оказали все-таки общественники, ТОС «Спутник Владивостока». С их помощью мы развернули штаб на месте, установили ксерокс, чтобы максимально облегчить людям возможность представлять копии всех необходимых документов. Туда же люди могли прийти и проконсультироваться, оставить заявку на проведение обследования. Был открыт телефон горячей линии, куда люди звонили в первую неделю круглосуточно. Также мы разработали шаблоны документов, заявлений, исковых требований, которые должны были помочь людям правильно оформить весь пакет документов. За счет такой разноплановой работы мы смогли в первые две недели помочь большему количеству людей. Мы старались быстрее помочь людям, быстрее сделать выплаты, чтобы они успели и что-то купить, и починить жилой дом, и приобрести овощи на зиму».

Всего с начала работы специальной комиссии в администрацию поступило и было рассмотрено 992 заявления от пострадавших. На сегодняшний день почти полностью завершились выплаты гражданам, которые обратились за помощью до 10 октября (это 736 заявлений). Общая сумма выплат по ЧС уже составила 12 млн 921 тыс. рублей.

Так, 6 млн 650 тыс. рублей были направлены на компенсацию за частичную утрату имущества – материальную помощь в 50 тысяч рублей по этой статье получили 133 человека. Выплату за потерю урожая уже получили 411 человек, на эти цели из бюджета города было выделено более 3,5 млн рублей. 183 человека получили компенсацию за повреждение жилого дома – сумма этих выплат составила 1 млн 830 тысяч рублей. И девять заявителей получили материальную компенсацию по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества. Средства перечисляются заявителям на расчетный банковский счет.

«Сейчас мы продолжаем работу с собственниками земельных участков, принимаем заявления у тех, кто не смог обратиться сразу, так как был в отъезде или в больнице, например. Акты составлены, люди подходят, приносят документы, пишут заявления. Также в последние две недели мы существенно сократили количество отказов по выплате компенсаций путем индивидуальной работы с каждым заявителем. Однако сейчас уже рассматривается срок прекращения приема заявлений», – уточнила Ирина Самусенко.

Также в управлении по исполнению программ по поддержке населения подчеркнули, что сделать заявку на приезд комиссии, которая составит акт ущерба, еще можно. Получить консультацию по этому вопросу можно по телефону горячей линии 209-57-50.

Автор: Отдел новостей «В»