Малыши пошли гулять на крышу Самый большой детский сад на Чуркине вновь принимает воспитанников

Дождливое лето стало причиной затянувшегося капитального ремонта крыши, пояснили в пресс-службе администрации краевого центра, но с началом солнечной осени работы быстро завершили. Сейчас почти 400 малышей вернулись к своим воспитателям и любимым игрушкам.

– Дом вновь наполнился голосами наших воспитанников, – радуется исполняющая обязанности заведующей 121-го детского сада Жанна Гоголева.

По ее словам, почти все лето ребята были вынуждены посещать разные детские сады из-за протекающей крыши.

– После открытия детского сада было обнаружено, что гидроизоляция на крыше уложена с нарушением технологий, – вспоминает она. – Вся дождевая вода попадала сразу в группы и заливала стены коридоров. Конечно, работать в таких условиях мы не могли, поэтому в начале июня учреждение закрыли на ремонт.

Всех малышей специалисты городского управления образования тогда оперативно перераспределили по ближайшим детским садам, нашли нового подрядчика, а главное, предусмотрели нужную сумму на ремонт крыши.

«Все лето мой сын ходил в сад на улице Вилкова, – рассказывает жительница Владивостока Наталья Истомина. – Да, нас там хорошо приняли, но мы все равно ждали, когда закончится ремонт в нашем родном детсаду. Сегодня ребенок проснулся сам с радостью, что возвращается к друзьям».

14 групп «Золотого ключика» – именно так называется этот детсад на улице Интернациональной – рассчитаны на 380 дошколят. Чтобы всем было удобно и заниматься, и отдыхать, часть прогулочных площадок располагается как раз на крыше здания. За время ремонта подрядчик заново проложил изоляцию, чтобы никакие осадки строению отныне были не страшны, а заодно и обновил покрытие в игровых зонах на крыше. Малышам такой подарок только в радость. Разобрав скакалки да мячи, они с радостью бегут изучать свою новую территорию для прогулок.

Автор: Отдел новостей «В»