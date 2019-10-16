Мадянов и Стоянов присматривают за мертвецами Скоро на канале НТВ выйдет четырехсерийный фильм «Запасный выход» (16+). В районном морге работают два санитара: бывший зэка Шишко и бывший опер Кедров. Они не выносят друг друга, но что делать – другую работу в городе не найти.

Все меняется после того, как в морг однажды приходит молодой и неопытный следователь Сайкин, расследующий убийство. Шишко и Кедров решили помочь Сайкину, и вскоре троица становится неразлучной. Главных героев сыграли Юрий Стоянов и Роман Мадянов, а юного следователя – актер из сериала «Физрук» Даниил Вахрушев. Интересно, что Мадянов и Вахрушев уже снимались вместе, сыграв в сериале «СуперБобровы» отца и сына. Мужскую компанию разбавит красавица Юлия Галкина («Люблю тебя любую», «Позднее раскаяние»).

– Я счастлива, что оказалась в этом проекте, с этими людьми. Это тот самый случай, когда с партнерами очень повезло, ведь я росла на их фильмах! – поделилась эмоциями Юлия Галкина.

Автор: ИА «Столица»