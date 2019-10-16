Доктор покажет, как надо жениться! Телеканал ТНТ объявил о запуске нового сезона шоу «Холостяк» (16+).

В Интернете периодически появлялись новости о том, кто из звезд может стать участником в этот раз, перебирали самых известных женихов. Ведь во всех прошлых шести сезонах девушки сражались за место в сердце какой-либо звезды. В качестве участников были Алексей Воробьев, Егор Крид, Илья Глинников, Тимур Батрутдинов и другие.

Продюсеры проекта в этот раз все сделали иначе. Новый герой «Холостяка» – стоматолог Антон Криворотов. Впервые за долгое время главным героем шоу станет человек, основная профессия которого не связана с шоу-бизнесом.

По правилам шоу за сердце героя будут бороться 25 девушек. Холостяк устраивает претенденткам романтические свидания в разных уголках планеты, проводит испытания и дает девушкам возможность раскрыться. До финала дойдут только две участницы, но победительницу герой выберет лишь одну – ту, которая сможет покорить его сердце.

Автор: ИА «Столица»