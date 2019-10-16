Никита Джигурда наконец опомнился О подготовке к свадьбе заявил Никита Джигурда. Торжественная церемония состоится 23 февраля 2020 года в Шотландии, в одном из старинных замков.

Имя невесты артиста… Марина Анисина! Дело в том, что супруги несколько лет назад развелись официально – после скандальных эпизодов, когда не смогли найти общий язык. Теперь же мир в семье восстановился, бывшие муж и жена снова вместе, но вот по документам они в разводе. Что касается даты свадьбы, то она была выбрана не случайно. Именно в этот день 12 лет назад состоялась их первая свадьба.

Автор: ИА «Столица»