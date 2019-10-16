Героизм Пельша покажут по ТВ Ведущий Первого канала Валдис Пельш представил первым зрителям свой документальный фильм «Антарктида. 200 лет открытий» на фестивале дикой природы «Золотая Черепаха», который прошел в Москве.

Масштабный и зрелищный документальный фильм был снят по итогам антарктической экспедиции, в которую Валдис Пельш отправился вместе со съемочной группой и российскими путешественниками-полярниками зимой прошлого года. Экспедиция Пельша стала первым в истории автономным автопробегом через самый южный материк. Это означает, что у полярников не было возможности пополнить ни запасы топлива, ни запасы пищи. Экстремальное путешествие с расчетом только на свои силы протянулось на 5519 км абсолютного бездорожья среди льдов Антарктики.

Остальные зрители смогут увидеть уникальный проект Валдиса Пельша в телевизионном эфире уже в декабре этого года.

Автор: ИА «Столица»