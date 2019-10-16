Пугачева попросила сделать билеты дешевле Алла Пугачева готовится к большому юбилейному концерту в Минске. Известно, что Алла Борисовна, несмотря на то что давно и не раз объявляла о своем уходе со сцены, периодически радует поклонников. И каждое ее выступление вызывает ажиотаж.

Так и в этот раз билетов на выступление в столице Беларуси уже почти не осталось. По сравнению с ценником в Кремлевском дворце (Пугачева отмечала там свое 70-летие) цена более чем доступная. Как оказалось, приемлемая для рядовых белорусов стоимость билетов – это была личная просьба примадонны к организаторам концертов. Самый дешевый стоил порядка двух тысяч рублей. Это был первый сюрприз от Аллы Пугачевой для своих поклонников.

Второй же предназначен для тех, кто не смог и не сможет посетить ее юбилейные выступления. Уже этой осенью на экраны кинотеатров (да, именно кинотеатров) выйдет в прокат фильм-концерт, который снимали весной в Кремле. И любой желающий сможет посмотреть на свою любимую артистку, так сказать, в отличном качестве.

Автор: ИА «Столица»