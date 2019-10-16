Муслима Магомаева нашли в Сербии

Первый канал готовит уникальный сериал под рабочим названием «Магомаев». Несложно догадаться, что в центре сюжета – история одного из величайших советских артистов Муслима Магомаева.

16 окт. 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4591 (6296) от 16 окт. 2019

Его образ в проекте воплотил сербский актер Милош Бикович, а роль супруги певца Тамары Синявской исполняет Ирина Антоненко. Кроме того, в сериале задействованы Дарья Калмыкова, Алина Алексеева, Светлана Устинова и многие другие. 

Съемки «Магомаева» проходят в Баку и в Москве. 

– Для меня большая честь – играть человека такого масштаба! – прокомментировал свое участие в фильме Милош Бикович.

Автор: ИА «Столица»