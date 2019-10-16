Робак Робака видит издалека Телеканал НТВ приступил к съемкам 16-серийного остросюжетного фильма «Потерянные». В центре истории – поисково-спасательный отряд «Феникс», в котором рука об руку работают полицейский Зорин и его сын Павел, устроившийся в отряд волонтером.

Примечательно, что отца и сына играют артисты, которых и в жизни связывают такие же родственные отношения – это Александр Робак и его старший сын Арсений. Молодой актер уже имеет за плечами несколько работ в кино, но со своим популярным отцом он снимается впервые. Арсений признался, что отец для него – большой авторитет и что он во всем старается на него равняться. А по словам Александра, играть в кино отца своего настоящего сына – задачка не из простых, хоть и интересная.

Автор: ИА «Столица»