Вера верит Веру Брежневу возмутила очередная «новость», которую она увидела на просторах Интернета. «У Константина Меладзе роман с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег», – приблизительно такие заголовки гуляют во Всемирной сети.

– Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа, – говорит певица. – Он успевает руководить офисом, курировать пять своих проектов, быть наставником в «Голосе», писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент. Заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках. Принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах. И еще, судя по «новостям» в Интернете, регулярно разводиться со мной и погуливать с Эрикой! Просто браво! У меня большая просьба к моим поклонникам: не верьте, пожалуйста. А то по таким «новостям» получается, что я уже пять лет непрерывно беременна. Но вот чудо: ни одно из таких сообщений не оказалось правдой.

Автор: ИА «Столица»