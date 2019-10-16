В зоне риска: молодежь, маргиналы и женщины Чем советские алкоголики отличались от нынешних, и в чем опасность «ответственного потребления»

Немногие заметили, но в начале октября в России отметили Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. По словам экспертов, данный недуг в Приморье развивается, к сожалению, в сторону омоложения и маргинализации больных: алкоголизмом все больше страдают поколение юных и малообеспеченные слои населения.

«На 19-летнего алкоголика в 90-е годы съезжались посмотреть наркологи со всего края»

О том, как спиваются жители нашего региона, как привычка становится серьезным заболеванием и как в головы граждан внедряются опасные мысли «ответственного употребления» спиртного, рассказал Александр Кубиков, заведующий кабинетом профилактики наркологических расстройств Приморского краевого наркологического диспансера, побывавший в гостях у Александры Смолиной, ведущей шоу «Экватор» на радио VBC.

Для бездельников и лордов

– Насколько реальна и актуальна сегодня проблема пьянства? Алкоголизм процветает? Люди спиваются?

– К сожалению, так и есть. Мы отмечаем сейчас, что возраст людей, страдающих алкоголизмом, серьезно помолодел. И среди них очень много женщин.

– Вы сказали «страдающих». Но если взять западный кинематограф, то там из фильма в фильм показывают людей, зачастую успешных, красивых, джеймсов бондов, которые спокойно что-то употребляют и выглядят счастливыми.

– Кино есть кино, оставим это на совести кинематографистов. Плюс к тому у них эта проблема имеет другое измерение. Мы как-то общались с немецкими коллегами, врачами-психиатрами, которые приезжали во Владивосток. Какие вопросы они задают своим пациентам? Примерно вот такие: были ли у вас в жизни ситуации, когда вы после выпитого коктейля садились за руль автомобиля? Пациент говорит, что да, были. Тогда ему отвечают: у вас проблема, вам необходимо лечиться.

У нас в России другие вопросы. Сколько бутылок спиртного в компании под хорошую закуску вы можете выпить? И ответы дают различные. Я слышал, допустим, о восьми бутылках. Вот тогда говорят, что вам надо лечиться. Совершенно разные подходы. Есть русская поговорка «пьяный как свинья». И есть английская – «пьян как лорд». Если ты трудишься, ты не можешь позволить себе быть пьяным, иначе потеряешь работу. Только бездельники и лорды могут позволить себе пить.

Если мы говорим о страданиях, что мы предполагаем? Алкоголизм по определению хроническое неизлечимое заболевание, которое ведет к стойким нарушениям в психике – страдает память, внимание, мышление; к стойким нарушениям соматики – сердце, печень, почки. Возникают проблемы в быту, в семье, в обществе. Тогда мы говорим: да, у тебя алкоголизм, тебе надо лечиться.

Каждый спивается по-своему

– Почему алкоголики зачастую не признают свою зависимость?

– Как ни крути, алкоголизм и наркомания – психологические расстройства. Они относятся к психиатрии. А психиатрия говорит, что один из ведущих симптомов психического расстройства – отсутствие критического отношения к своему состоянию. Алкоголик никогда не считает себя больным. Чтобы сориентировать алкоголика на прохождение курса лечения в наркодиспансере, с ним надо долго разговаривать, мотивировать его. Это длительный процесс. Иногда он увенчается успехом, иногда нет.

– Как возникает зависимость?

– Причины разные. Иногда это отягощенная наследственность. Среди пациентов наркодиспансера существуют целые алкоголические династии, когда пьют дедушка, папа, сын, дочь.

Иногда это предрасположенность, особенности личности. Человек сам по себе зависимый, неустойчивый. Ему наливают – он не может отказаться. Биохимия организма быстро меняется. Вот и новый алкоголик.

Иногда это изменение психоэмоционального состояния. Люди испытывают тревогу и напряжение, которую снимают алкоголем. Выпил – тревога ушла, мозг зафиксировал механизм.

Есть люди, которые четко добиваются зависимости по своей воле. Так называемое договорное пьянство. Человек смотрит фильмы, где все персонажи пьют. И говорит себе: я тоже буду пить, потому что это круто. Наверное, это самый глупый путь к заболеванию.

Интеллигенция спивается по-своему, богема и маргиналы – по-своему. Личности разные, но алкоголизм у всех протекает одинаково.

Онкология души

– Вы сказали, что алкоголизм помолодел. Насколько и с чем это связано?

– В 90-е годы в отделении неотложной наркологической помощи у нас в диспансере лежали в основном мужчины рабочих специальностей, которым было за 40 лет. И было несколько женщин за 40 или 50 – тоже постоянных пациентов. Как-то в 90-е к нам поступил 19-летний алкоголик. Это была такая редкость, что посмотреть на него приезжали врачи из Находки и Уссурийска. Сейчас подобным случаем никого не удивишь. Много больных в возрасте 20–25 лет – это люди уже с официальным диагнозом.

Истоки и причины омоложения, наверное, кроются в том, что подростки начинают путь к алкоголизму с легких слабоалкогольных напитков, которые в достаточной мере распространены.

– А вылечиться реально или зависимость – это навсегда?

– Заболевание хроническое и неизлечимое. Но ты можешь оставаться алкоголиком, который ведет трезвый образ жизни, и тогда ты будешь жить долго, восстановится семья, появится работа. Или ты можешь вести алкогольный образ жизни и быстро сопьешься. Есть такая фраза: алкоголизм – это рак души. Если не принимать мер, если продолжать употреблять алкоголь, то это всегда смерть.

Разрешенные миллилитры

– Но ведь существует приемлемая доза алкоголя?

– Стандартная допустимая доза алкоголя, о которой говорит Всемирная организация здравоохранения, включает в себя 10 граммов чистого спирта. То есть, если измерять в напитках, это 100 миллилитров сухого вина, или 30 – водки, или 280 – светлого пива. Для мужчин допускается три-четыре дозы в день или 21 доза в неделю. Для женщин – две дозы в день или 14 в неделю. Все, что больше, уже считается опасным.

Но тут следует учесть, что мы говорим не о тех, кто страдает алкоголизмом. Мы говорим о здоровых людях, которые иногда позволяют себе употребить алкоголь и у которых все в порядке с «тормозами». Они могут спокойно остановиться. Просто их предупреждают: старайтесь придерживаться этих норм, потому что если вы начнете их наращивать, то рано или поздно у вас возникнет зависимость.

– Историки утверждают, что до революции Россия была одной из самых трезвых держав. Как сегодня обстоят дела? Какое место в мире?

– Статистики по миру у меня нет. Я отвечу так. Существуют две модели употребления алкоголя: южная и северная. Южная модель – это Франция, Италия, где народ пьет виноградные вина. Северная модель – это Россия, Скандинавия, Англия, где народ употребляет крепкие спиртные напитки. Чем крепче алкоголь, тем быстрее возникает зависимость. Есть такое мнение, что в Древней Греции, граждане которой разбавляли вино водой, белых горячек вообще не существовало. Белая горячка – прерогатива употребления крепких спиртных напитков, суррогатов и вытяжек. Так как у нас преобладает северная модель употребления алкоголя, мы занимаем одно из лидирующих мест по его употреблению.

А поговорить?

– Отличается ли алкоголизм советских времен от нынешнего?

– Симптоматически никак. Меняются сами пациенты. Я помню людей, которые лечились в наркологии в начале 90-х годов. Тогда банкротились крупные заводы и предприятия, людей рабочих специальностей оставляли за бортом. Пациенты того времени могли цитировать наизусть поэтов, рассуждать о спорте и политике. Это были люди с определенным культурным уровнем, с которыми можно было работать. Было за что зацепиться. Они привыкли работать в больших коллективах, нести ответственность не только за себя, но и за других. Это были интересные личности, многие из которых до сих пор живут трезво и забыли, что такое пьянство.

Сейчас же основной контингент наших пациентов – это люди, близкие к социальным низам. Средний класс старается решить алкогольную проблему или на начальном этапе, или с помощью частных анонимных специалистов, чтобы не попадать в поле зрения и не вставать на учет.

Современные алкоголики люмпенизированы и криминализированы. У них зачастую нет работы и жилья. Они, как правило, не могут ответить не то что на вопрос, в каком году началась война с Наполеоном, а даже на то, кто в ней победил. Увы, такова реальность.

Мужчины спиваются на глазах, женщины – тайком

– Почему считается, что женский алкоголизм страшнее мужского?

– Он не страшнее. Если брать женщин, которые лежат в наркологии, то лечатся они всегда успешнее мужчин. Возможно, это связано с тем, что они более открыты и восприимчивы к информации, всегда слушают.

Различия есть в самом процессе погружения в пьянство. Мужчина спивается на глазах, потому что общество к мужскому пьянству относится благосклоннее. Ты мужик и ты не пьешь? Болеешь, что ли? Как-то так.

У женщин это происходит по-другому. Они, понимая осуждение общества, стараются маскировать алкоголизм: косметикой, больничным листом, ложью. Например, на корпоративе для сохранения лица она выпьет чуть-чуть, но, чтобы, как говорят сейчас, догнаться, уйдет с мероприятия и продолжит пить дома. Никто этого не замечает до того самого момента, когда скрывать болезнь становится уже невозможно. Вмиг все понимают, что она спилась.

Но сам процесс выздоровления женщинам дается легче.

Закон сух, но это закон

– Ограничение времени продажи алкоголя принесло эффект, сказалось на его потреблении?

– Да, положительный эффект от ужесточения правил торговли спиртным есть. Знаете, многие критикуют горбачевский сухой закон. Я считаю, что критика была весьма однобокой и преследовала какие-то идеологические цели. У сухого закона были и свои плюсы. В 80-е годы в наркологию приходили письма – их была масса – с благодарностями за этот закон. Это были письма от жен и матерей, которые сохранили семьи. Так что у сухого закона была и положительная сторона, а нам говорят только о вырубленных виноградниках и расцвете самогоноварения.

Хочется также обратить внимание вот на что. Вы слышали такое понятие, как «ответственное потребление пива»? Корпорации, которые выпускают этот продукт, заинтересованы в создании его положительного образа. И они толкают в массы идею: раз вы уже достигли совершеннолетия, то в состоянии сами решать, ответственны вы или нет. То есть не «пить или не пить», а достаточно ли вы ответственны, чтобы пить. И получается, что подспудно идет формирование мотивации на потребление алкоголя: я ответственный, и я пью.

– Но существует же такое понятие, как культура питья?

– Из той же серии, что и «ответственное потребление алкоголя». С моей точки зрения, как специалиста, который с 1991 года работает в наркологии, культуры питья не существует. Ты либо употребляешь его, либо нет. И лучше склоняться к тому, чтобы вовсе исключить его из рациона.

Статистика говорит, что хороший результат трезвости у алкоголиков достигается только после четвертого или пятого обращения в наркологию. От первого до пятого раза может пройти десятилетие. Кто-то до него просто не доживет.

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Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ