Скромное обаяние «американского ублюдка» По признанию голливудской звезды Майкла Мэдсена, он не может позволить себе усталость. А во Владивосток ездит просто за восторгом

Впервые он появился во Владивостоке в 2013-м в качестве почетного гостя «Меридианов Тихого». Тогда многие у нас восприняли этот визит с изумлением: он казался подлинной, неустаревшей звездой, еще свежи были зрительские впечатления от дилогии Тарантино «Убить Билла», где Мэдсен играл очередного в своей фильмографии мерзавца. Журналисты наперебой повторяли: «Любимый актер Тарантино» – это был своего рода «знак качества».

Но что оказалось самым поразительным, звезде Голливуда, постоянно проживающей в Малибу, неожиданно понравился наш город. В щедро раздаваемых тогда интервью он рассказывал: «Когда меня пригласили, я был несколько удивлен, ведь раньше о Владивостоке никогда и не слышал. Мне стало интересно посмотреть, что это за место, и я дал согласие. Мои друзья и знакомые, наверное, подумали, что я чокнутый, ведь и они тоже никогда не слышали о Владивостоке…»

Ну, чокнутый не чокнутый, а уже через год Мэдсен появился на голубой дорожке «Меридианов…» снова. И опять щедро сыпал признаниями в любви к приморской столице, обещал приехать снова и даже привезти сюда всех своих многочисленных детей (актер воспитывает пятерых родных сыновей и пасынка), чтобы показать им «удивительный город, где родился Юл Бриннер».

И вот спустя пять лет он снова на звездной дорожке нашего кинофестиваля. Майкл Мэдсен, почетный гость «Меридианов Тихого», актер мирового уровня и просто крутой парень, снявшийся в пяти фильмах культового режиссера Квентина Тарантино и добром семейном кино «Освободите Вилли».

Сложно быть счастливым. В 2019-м

Перед творческой встречей со зрителями в кинотеатре «Уссури» он заметно волновался. Крутил на пальце необычной формы перстень: серебряное кольцо с массивным красным камнем.

– Это память об отце, – поясняет Мэдсен, показывая на кольцо. – Он был пожарным, героическим человеком. Я помню его, но очень смутно. Они с мамой развелись, когда мне было 9 лет. А через несколько лет наш дом сгорел. На пепелище я нашел это кольцо, память об отце. Я часто и много думаю о нем в последнее время. Мне так жаль, что в свое время у нас были не очень близкие отношения, он всегда был занят работой.

Я стараюсь быть хорошим отцом своим детям и отдавать им много времени. Потому что помню, как в детстве отца не хватало мне…

– Вы много говорите о семье. Что вы хотите главное передать своим детям? Что они должны взять с собой в большую жизнь?

– Всем своим детям я желаю одного: чтобы они нашли свой путь и были счастливы. Это очень сложно, между прочим. На дворе у нас 2019-й, а не 1989-й, например. Сколько негативных влияний испытывают на себе дети! Интернет, привычка жить в смартфоне, бесконечная развлекаловка на телевидении… Да что там, люди письма перестали друг другу писать, перешли на короткий и лишенный индивидуальности обмен посланиями в мессенджерах. За всем этим мы теряем человечность, вот что я думаю! Нашим детям все дается на тарелочке с голубой каемочкой. В незнакомом городе сел в машину, включил навигатор – и пожалуйста, думать не надо: поверните налево, поверните направо, вы приехали. А где умение пользоваться картой? Эх… Все слишком просто, потребляй готовый продукт…

Смотрите, да это плохой парень!

– Если ваши дети скажут: покажи нам фильм, который говорит о тебе, папа, что вы им покажете?

– Знаете, вы попали в точку. Совсем недавно французская кинокомпания сняла обо мне документальный фильм с соответствующим названием – «Американский ублюдок». Его премьера состоится скоро – в январе, на фестивале в Санденс. В этой картине вспоминаются все мои фильмы: и «Бешеные псы», и «Освободите Вилли», и «Убить Билла», и другие…

– И вы почувствовали себя совсем-совсем звездой, раз про вас сняли фильм при жизни?

– Согласен, странное чувство, когда про тебя снимают документальный фильм, а ты еще живой. Думаю, что этот фильм многое расскажет обо мне, о том, какой я на самом деле. Ведь очень многие судят меня по моим работам и всерьез считают, что я плохой парень. А я, например, вообще не думаю о себе как о звезде. Не происходит так, что я иду по улице и все вопят: о, Майкл Мэдсен! Наоборот, если кто-то так скажет, узнает меня, я сильно удивлюсь.

Повторю: я должен быть примером для своих детей. И звездность – не то, чему они должны следовать. А вот показать им, что нужно искать в жизни искренние эмоции, чистые чувства и ехать за ними даже так далеко, как во Владивосток, – это правильно.

– Вы приехали к нам за искренними чувствами?

– Да! И за красотой!

– Вот кстати. На церемонии открытия кинофестиваля вы сказали, что «Меридианы Тихого» – красивый фестиваль. Можно подробнее об этом?

– Я вам серьезно скажу, мне есть с чем сравнивать, поверьте: у вас действительно очень красивые церемонии открытия и закрытия, вот и вчерашняя (церемония открытия. – Прим. ред.) была прекрасна, особенно когда на сцену вышли дети и пели. Это трогательно. И это намного лучше, чем церемонии, на которых мне пришлось бывать в последние несколько лет, а я побывал на многих…

Иди-ка ты, дружок… А я – в Россию

– Вы вернетесь домой, и кто-то из знакомых спросит: Майкл, зачем ты летаешь в Россию? У наших стран сложные отношения...

– И я скажу ему: иди-ка ты, дружок, займись своими делами и не лезь в мои. Я сам решу, с кем у меня какие отношения. Вообще, стараюсь держаться подальше от политики.

Мне кажется, Америка чуть-чуть застоялась, потеряла сердце и искренность. А когда приезжаешь в такие города, как Владивосток, на такие фестивали, как ваш, чувствуешь искренность и теплоту.

Я летел к вам очень долго, 14 часов, потом еще, потом на машине. И в гостинице почувствовал такую усталость, что никуда не хотелось. Но я подошел к окну, посмотрел на изумительный пейзаж: боже, какая красота! И сказал самому себе: ты приехал сюда за теми эмоциями, которых тебе не хватает, ты приехал за «о мой бог!», за восторгом! И встал, собрался и отправился на церемонию открытия. И там испытал именно восторг!

Вообще, мне очень жаль, что я так мало времени, всего три дня, проведу во Владивостоке. Была бы возможность – остался бы подольше.

– Владивосток привлекает вас?

– Я чувствую себя его частью. Или он часть меня. Он в моем сердце.

– Перед творческой встречей с приморскими зрителями вы волновались?

– Интересно, что вы об этом спросили. Я как раз думал об этом, когда ехал в кинотеатр «Уссури». Когда я был молодым, начинающим артистом, буквально благоговел перед такими мэтрами, как Кирк Дуглас, Берт Ланкастер… Удивительно сейчас обнаружить себя в этом же положении, когда собирается целый зал людей в такой далекой стране, как Россия, чтобы поговорить со мной и посмотреть мое кино. И я понимаю, что это благословение.

Ради Тарантино можно притворяться

– Почему вы выбрали из всей своей фильмографии именно «Бешеных псов», чтобы показать на фестивале?

– Не знаю. Честно. Хороший фильм, мне нравится. Бывали у меня и похуже. А если серьезно, то это все же Тарантино. Большое счастье – я работал с ним в пяти картинах. «Бешеные псы» – начало моей карьеры. Я не сильно понимал, что делаю. Притворялся, что в курсе дела.

В фильме хорошо показано, что жизнь продолжается. Хорошо, когда такое происходит, потому что есть большое количество актеров, которые снялись в огромном количестве фильмов, но кино, которое представляло бы их полностью, у них нет. Мне повезло. У меня есть.

– А вы послушный актер?

– Конечно, я уважаю режиссера, но, если мне в голову приходит что-то, что, как мне кажется, раскрывает моего персонажа, я обязательно это предложу.

– Было ли у вас желание самому выступить в роли режиссера?

– Да и сейчас есть! Другое дело, что никто меня об этом не просил. Но я готов, если что.

– Как вы боретесь с усталостью во время съемок?

– Меня всегда и во всем поддерживает мысль о моей семье и о том, что я должен о них заботиться. Поэтому не могу позволить себе усталость, у меня просто нет времени на это.

Кстати

В свой первый приезд во Владивосток в 2013-м Майкл Мэдсен на вполне банальный вопрос одного из местных журналистов: «Какие у вас планы на будущее?» – ответил замечательно простой фразой: «Мои планы на будущее – иметь хорошее будущее».

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ