«Восток» оформил золотой дубль Приморские спидвеисты второй раз подряд стали чемпионами страны

В заключительной гонке чемпионата России по спидвею команда «Восток» одержала уверенную победу над одним из лидеров ежегодного первенства – тольяттинской «Мега-Ладой». Причем наши гонщики одолели маститого соперника с разгромным счетом – 63:28.

Это была ответная финальная гонка командного чемпионата страны по спидвею. Она прошла 12 октября на стадионе «Авангард» (и стала последней не только в этом сезоне, но и на этом треке: «Авангард» закрывается на реконструкцию). Отметим, что первую финальную гонку 5 сентября в Тольятти «Восток» проиграл, правда, с небольшим разрывом – 48:44. Но в итоге по сумме двух встреч наши спидвеисты завоевали титул победителей.

В зрелищных мотоциклетных баталиях в минувшую субботу сошлись объективно сильнейшие команды страны. «Мега-Лада» – 15-кратный чемпион России, но и «Восток» уступает ей ненамного – наши спортсмены регулярно становятся лучшими в стране, приморская команда входит в тройку призеров различных чемпионатов и первенств, в том числе международных.

Вот и в этот раз спортсмены «Востока» с первых же заездов вырвались вперед и до конца соревнований только увеличивали разрыв. Не обошлось и без драматических моментов. В одном из заездов гонщик «Мега-Лады» Андрей Кудряшов сбил приморского спортсмена Сергея Логачева. Заезд был остановлен. Если тольяттинский спортсмен сам дошел до техпарка, то Логачеву потребовалась помощь медперсонала. После осмотра выяснилось, что гонщик «Востока» серьезных травм не получил – отделался ушибами.

Итак, приморская команда второй год подряд завоевывает звание чемпионов России. Подтвердили высший статус спидвеисты Сергей Логачев, Виталий Котляр, Артем Лагута, Марк Карион, Анджей Лебедев, Павел Лагута, Григорий Лагута и их бессменный тренер Игорь Столяров.

Чемпионская гонка привлекла на трибуны тысячи зрителей, среди которых были и первые лица города и края. Губернатор Олег Кожемяко поздравил гонщиков «Востока» с победой, а также напомнил, что в следующем году на «Авангарде» начнется масштабная реконструкция, по завершении которой в 2021-м стадион станет современным и многофункциональным спортивным комплексом, где можно будет проводить соревнования по спидвею международного уровня.

«Это будет стадион мега-класса, на 7 тысяч зрителей, с закрытой трибуной, хорошими мастерскими и «конюшнями», с условиями для занятий спортсменов, отвечающими мировым стандартам. С тем, чтобы однажды мы провели здесь Гран-при», – приводит слова губернатора краевая пресс-служба.

На время реконструкции в качестве тренировочной базы для команды «Восток» обустраивают стадион «Патриот» в Уссурийске. Здесь же в 2020 году пройдут всероссийские соревнования.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, после реконструкции на «Авангарде» появятся современные гаревые и беговые дорожки, а также поле с искусственным покрытием для игры в футбол. Для спидвеистов построят техпарк для обслуживания мототехники. Кроме того, на территории спорткомплекса появится новая система освещения и видеонаблюдения.

Отметим, что в этом году для команды «Восток» была приобретена новая техника. Поддержка спидвеистов продолжится в будущем году. Руководство края одобрило субсидию команде в 10 млн рублей (в этом году она составляла 5 млн).

Автор: Отдел новостей «В»