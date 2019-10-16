Почем справка для физры? В России утверждается культ здорового образа жизни, возвращены нормы ГТО, всячески поощряются занятия спортом. А вот студенты Владивостока, для того чтобы заниматься физкультурой (обычной, в рамках учебного плана), теперь вынуждены… платить.

Уточним: платить нужно за медицинскую справку, требуемую для занятий физкультурой. Без нее студент не сможет посещать эти занятия, значит, не получит зачет по этой дисциплине и, как следствие, не получит допуск к сессии. Что ведет, во-первых, к потере стипендии (если он обучается на бюджетной основе), а во-вторых, к образованию академической задолженности, которую в дальнейшем придется отрабатывать, находя для этого свободное время. Отработки в большинстве вузов происходят в виде кросса или сдачи рефератов. Сколько пар студент пропустил, столько часов и нужно будет отбегать. Либо столько работ написать, что тоже отнимет немало времени.

В общем, плату за допуск к посещению физры можно смело отнести к списку неизбежных трат при получении высшего образования.

Так что же это за справка, зачем она нужна? Речь идет не просто о приобретении справки нужной формы, а о прохождении полноценного обследования, чтобы занятия физкультурой не навредили юному организму.

Признаем, что подобные обследования были всегда. Раньше, например, ко всем учебным заведениям – и высшим, и средним специальным – была прикреплена территориальная поликлиника, и раз в год (обычно в начале учебного года) в вуз или ссуз выезжала бригада врачей для обследования как минимум первокурсников.

Подобная практика существует и сейчас, но только для школьников. Правда, осмотры эти носят, к сожалению, более формальный характер. Ребята конвейером идут через специалистов, которые быстренько, на глазок их осматривают. Анализы и ЭКГ? Нет, это все на усмотрение родителей. Однако именно на основании проведенного осмотра ребенку выставляется группа здоровья, а также физкультурная группа и принимается решение, в какой группе он будет заниматься – в основной или специальной.

Поступая в вуз, абитуриент наряду с прочими документами должен представить справку от педиатра (или терапевта) по форме 086, в которой указаны диагноз (если он, конечно, имеется), группа здоровья и физкультурная (она может быть основной, специальной, подготовительной). Поэтому перед первокурсниками вопрос специального допуска к физре не стоит. Проблемы начинаются со второго курса.

– Обязательно к занятиям физкультурой должен быть допуск. Это регламентируется приказом Минздрава № 134 от 01.03.2016 «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом», – поясняет главврач Приморского краевого врачебно-физкультурного диспансера Светлана Анори. – По достижении 18-летнего возраста к занятиям физкультурой, сдаче ГТО молодые люди допускаются по результатам профосмотров, диспансеризации, а также дополнительного обследования. В него входят антропометрия (измерение роста, веса), оценка телосложения и уровня физического развития, определение уровня полового развития, проведение функциональных нагрузочных проб и ЭКГ – это обязательно (клинический анализ крови, анализ мочи и флюорография – по умолчанию). А также осмотры специалистов: окулиста, лора, невролога, стоматолога, хирурга, ортопеда, терапевта. Мало ли, вдруг у молодого человека имеется хирургическое заболевание, при котором физкультура противопоказана. Или сколиоз 2–3-й степени, при котором бегать-прыгать категорически нельзя, показаны только занятия ЛФК в спецгруппе. Или миопия, при которой излишняя активность нежелательна. Именно для этого и нужны предварительное обследование и допуск к физре.

Обследование студенты могут пройти по полису ОМС в территориальной поликлинике или в поликлинике, обслуживающей иногородних студентов. А очередь в некоторых городских поликлиниках такова, что допуск ребята смогут получить как раз к началу зачетной недели. Остается вариант, с которого мы начали. Платный.

Частные клиники и государственные медучреждения, имеющие право оказывать платные услуги, с удовольствием взяли на себя обязанность выдачи справок студентам. Или продажи, поскольку перечень обследований при оформлении допуска к физре на удивление минимален и включает сдачу анализов (кровь, моча), флюорографию, ЭКГ и заключение терапевта. И никаких тебе узких специалистов. В «Лотосе», правда, предложили пройти офтальмолога.

Ценник колеблется в пределах 2–4 тысяч рублей. Самая низкая цена, 600 рублей, в краевом врачебно-физкультурном диспансере. Но лишь в том случае, если уже все анализы сданы, флюорография и ЭКГ сделаны, а у вас на руках справка с заключением вашего терапевта. В этом случае врачи диспансера проводят функциональную пробу и выписывают заключение.

Самые дорогие расценки в клинике «Мечников» – за счет того, что в стоимость входит УЗИ сердца. Официально такое УЗИ в перечне обследований не значится. Но если ЭКГ показывает какие-либо осложнения, тогда врач направляет на дообследование. И, кстати, кардиологи (а также учителя физкультуры) советуют: если есть возможность сделать УЗИ сердца, проверьтесь досконально.

Но если медучреждения проводят хотя бы минимальное обследование, то посреднические конторы просто наладили продажу справок через Интернет. «Вам не нужно даже выходить из дома – курьер привезет документ в любое время в удобное для вас место. Вы проверите подлинность печатей и подписей, корректность персональных данных и уже после этого оплатите справку», – завлекает реклама в Сети…

Так что, дорогие родители, доставайте кошельки. Завтра у вашего студента физкультура по расписанию.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО