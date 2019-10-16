Квест, который дарит детям целый мир Этот проект очень нужен городу, уверяют его участники

Почти 850 юных жителей Владивостока увлек и вдохновил детский социальный проект «Хрустальный мир» в этом году. В течение четырех месяцев ребята с ограниченными возможностями здоровья вместе со своими здоровыми сверстниками участвовали в различных занятиях, мастер-классах, экскурсиях и квестах. Что важно, к ним присоединились их родители, которые тоже общались, делились опытом и впечатлениями.

Проект «Хрустальный мир» реализуется в рамках муниципальной программы «Доступная среда» уже пятый год, напоминает пресс-служба мэрии. За это время юные владивостокцы успели полюбить эту социальную программу и каждый год активно в ней участвуют.

Нынешний проект стартовал 22 июня с увлекательных квестов «Поисковик» в парке Минного городка. Во время игры дети искали с помощью металлоискателя буквы, которые были спрятаны под травой и грунтом, и складывали из своих находок секретные слова. Одним из слов оказалось «ПОБЕДА», что было очень символично, ведь квест проходил в день начала Великой Отечественной войны. Старт проекта оказался очень удачным: ребята не сдерживали радостных эмоций от увлекательной и дружной игры.

А впереди их ждали еще 34 мероприятия. Все занятия, экскурсии и игры были посвящены в этом году теме знакомства с профессиями. Для детворы был открыт настоящий «Город профессий», где они знакомились с работой ландшафтного дизайнера, ипполога (специалист, изучающий лошадей. – Прим. ред.), ветеринара, связиста, кондитера, медика. Ребята побывали в этнокомплексе «Казачий стан», на фабрике мороженого и молокозаводе. А еще они приняли участие в серии инклюзивных мастер-классов «Умелые ручки», где научились создавать поделки из дерева, занимались моделированием, посещали мастер-классы по макраме, аквагриму, акварели и другие.

Как отметили в управлении по исполнению программ по поддержке населения, главная цель этого проекта – устранение социальной разобщенности детей-инвалидов и их здоровых сверстников в процессе творческой и игровой активности. Поэтому «Хрустальный мир» объединяет обычных детей и детей, имеющих особенности по здоровью, в возрасте от 5 до 18 лет.

Организаторы постоянно получают отзывы и пожелания на будущее от родителей – участников проекта.

«Очень важно, что все занятия были яркими и полезными. Наши дети развивали мелкую моторику и фантазию, получили много новых навыков. Хочется, чтобы проект был постоянным, а различных занятий – еще больше. Желаю организаторам не останавливаться на достигнутом», – написала Наталья Чурсанова.

«Ярко, весело, дружно! Особенно впечатлили занятия на лошадях, ребенок был в восторге. Желаю этому проекту только расти и развиваться. Этот проект очень нужен городу!» – отметил в своем отзыве Евгений Шилов.

Для специалистов управления по исполнению программ по поддержке населения очень важен каждый отзыв, ведь благодаря пожеланиям участников формируется программа следующего года.

– Мы стараемся учесть каждое пожелание и сделать так, чтобы «Хрустальный мир» отражал потребности всех участников, – говорит начальник отдела по реализации программных мероприятий Оксана Гоголева. – В этом году мы посвятили наши занятия теме профориентации, программу следующего года еще предстоит разработать. Однако главное в этом проекте – общение и теплая дружеская атмосфера, социализация детей, устранение разобщенности. Хочется пожелать всем: до новых встреч в следующем году!

Автор: Отдел новостей «В»