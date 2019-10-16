Зачем приморцу «Приморец»? Все, что вы хотели узнать о новом социальном проекте для льготников

Социальная карта «Приморец» появилась в нашем крае недавно. И, как это нередко бывает, меньше всего в том, что же это за карта, зачем она нужна и почему ее стоит (а может, и не стоит) заводить, разобрались как раз те жители края, для которых «Приморец» и придумали. В данном случае это люди, пользующиеся социальными льготами: ветераны войны, труда, труженики тыла, инвалиды.

Чтобы прояснить ситуацию, выяснить все детали и разобраться, чем же хороша (а то вдруг и плоха?) социальная карта «Приморец», члены президиума городского совета ветеранов Владивостока пригласили на заседание Светлану Красицкую, исполняющую обязанности директора департамента труда и социального развития администрации Приморского края, и попросили еще раз рассказать о нововведении.

Что дает эта карта

Что же такое социальная карта «Приморец»? Это банковская карта (платежная система «Мир»), которая одновременно является и скидочной, то есть дает право на скидку от 5 до 30 процентов при покупках в крупных сетях супермаркетов (например «Реми» или «Фреш25»), в аптеках и так далее. К тому же в обозримом будущем она станет еще и транспортной, то есть позволит совершать поездки в общественном транспорте по льготной стоимости.

Таким образом, «Приморец» собирает в себе различные социальные программы, реализуемые в крае. Владельцу этой карты больше не надо носить с собой десяток-другой скидочных карт в разные магазины и аптеки.

О льготном проезде

Нужно ли обязательно переводить на эту карту те выплаты, которые получают ветераны, – пенсию, например, или другие виды выплат?

Нет, пояснила Светлана Красицкая, это совершенно необязательно. То есть владелец «Приморца» может написать заявление, и на эту карту ему будут перечисляться все положенные деньги, а может вообще не держать там ни копейки и пользоваться «Приморцем» только как скидочной карточкой. Или может сам положить туда некую сумму (какую пожелает) и расплачиваться социальной картой в автобусе, например.

– Пока что самые большие сложности мы испытываем именно с тем, чтобы сделать эту карту транспортной, – отметила Светлана Красицкая. – Это связано с тем, что в системе общественного транспорта Владивостока, по большому счету, царит анархия, платежные терминалы безналичного расчета есть далеко не во всех автобусах. То есть мы не можем отследить финансовые потоки, не можем точно знать, автобусом какой компании воспользовался владелец карты и сколько раз. Поэтому пока вопрос о льготном проезде и не может решиться.

В целом мы планируем так: как только мэрия Владивостока все же наведет порядок в этой сфере, как только терминалы появятся в каждом автобусе, мы будем выделять средства примерно из расчета 6–8 поездок льготника в месяц. И будем компенсировать эти средства компаниям-перевозчикам (когда будем видеть, что льготник воспользовался их автобусом и оплатил проезд картой «Приморец»). Но скажу прямо: это вопрос не самого близкого будущего.

Члены президиума совета ветеранов предложили Светлане Викторовне рассмотреть опыт Хабаровского края, где ежемесячно льготным категориям граждан выделяется сумма на оплату проезда в общественном транспорте. Но и там, у соседей, как отметил председатель владивостокского совета Сергей Кондратенко, пока что эти деньги перечисляются не на социальную карту...

Как и где оформить

Сейчас социальную карту «Приморец» можно оформить в Примсоцбанке, Азиатско-Тихоокеанском банке, Россельхозбанке, ВТБ, Почта Банке. В ближайшее время соглашение о выпуске таких карт подписывает и Сбербанк, услугами которого, кстати, пользуется большинство льготников в крае. Заметим, что платы за обслуживание карты банки не берут.

Также в перспективе карта «Приморец» будет оформляться всем пенсионерам и многодетным семьям. Но это – в будущем.

Члены совета ветеранов отметили, что некоторые из них уже обратились в банки за оформлением «Приморца» и столкнулись, например, с тем, что в Почта Банке требуют вместе с социальной картой оформить и карту самого банка. Светлана Красицкая пообещала разобраться с этим вопросом. Такого быть не должно.

Для оформления карты необходимо прийти в банк, который вы выбрали, написать заявление, представить паспорт, СНИЛС и удостоверение льготника (например ветерана труда). После приема заявления карта будет готова примерно через месяц-полтора.

– Мы распространяем информацию о карте и всех деталях ее оформления в МФЦ, в отделениях департамента по краю, в СМИ, – сказала Светлана Красицкая. – Конечно, проект еще только начался, случаются и огрехи, и проблемы, но в перспективе социальная карта «Приморец», уверена, станет удобной и необходимой людям.

По идее, карта «Приморец» должна изрядно облегчить жизнь льготных категорий граждан, давая им право на скидки и бонусы, а также возможность и деньги держать на одной карте, и все выплаты на нее получать, и покупки ею же оплачивать.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ