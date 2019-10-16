Транспортная карта: пассажиру – удобно, водителю – контроль, за детьми – догляд За первую декаду октября владивостокцы оплатили с помощью единой транспортной карты 1227 поездок в общественном транспорте. Сегодня единая транспортная карта, с помощью которой можно рассчитаться за проезд в автобусе, трамвае, троллейбусе и на фуникулере, продается по четырем адресам.

Как сообщили в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» (АДЦ), транспортную карту во Владивостоке можно приобрести:

– на верхней площадке фуникулера;

– в диспетчерской трамвая на ост. «Мингородок» (здание ТЦ «Самоцветы»);

– в диспетчерской троллейбуса на ост. «Автовокзал» (в районе Русской, 5);

– на площади Семеновской.

«Реализация транспортной карты, на наш взгляд, проходит успешно, – подчеркнула директор АДЦ Татьяна Бердникова. – Выпущена тысяча экземпляров, почти все карты реализованы, готовимся сделать заказ еще на одну партию».

По словам Татьяны Бердниковой, единую транспортную карту можно назвать билетом длительного пользования. Ее используют те, у кого по каким-то причинам нет банковской карты, например школьники.

«Знаем, что многие родители уже приобрели такую карту своим детям, – рассказала она. – Она очень удобна. Привязав карту к своему телефону, они могут отслеживать поездки ребенка по городу на общественном транспорте».

Стоимость транспортной карты составляет 100 рублей. Пополнить ее можно в любом отделении и терминальной структуре Сбербанка: банкоматах, информационно-платежных терминалах, а также через ресурс «Сбербанк Онлайн».

Стоимость проезда по единой транспортной карте составляет 28 рублей в автобусе и 20 рублей – в трамвае, троллейбусе и фуникулере. Как и в случае с банковскими картами, пассажиру необходимо лишь коснуться картой терминала.

Напомним, что сегодня в общественном транспорте Владивостока за проезд можно рассчитаться наличным и безналичным способом. В обоих случаях для расчета необходим терминал, этого требует закон. Он не только прочитает карту, но и выдаст билет. По данным АДЦ, терминалами сегодня обеспечены все автобусы, трамваи, троллейбусы и фуникулер. Если по каким-то причинам терминал не работает, об этом можно сообщить руководителю транспортного предприятия (координаты можно найти в каждом салоне на стенде «Уголок пассажира») или в управление транспорта администрации города по тел. 2614-334. Отметим, что расчет с помощью онлайн-перевода за проезд незаконен.

Кстати, специалисты управления рекомендуют при посадке в пассажирский транспорт, если у вас нет наличных, интересоваться, работает ли терминал. Электронное устройство может выйти из строя (и это не происки водителя), а вот автобус с маршрута уходить не имеет права.

Автор: Отдел новостей «В»