Сравни масштабы: 16 домов в 2018-м, 81 – в 2019-м Во Владивостоке продолжается ремонт фасадов многоквартирных домов.

«Нашему дому очень повезло. Буквально за несколько недель он заиграл новыми, приятными красками». «Мы очень долго ждали ремонта и вот узнали, что благодаря мэрии это все-таки произойдет. Как житель дома, могу сказать спасибо. Строители работают, все получается»... Такими фразами характеризуют ремонтные работы горожане.

Как сообщает пресс-служба мэрии, всего в списке счастливчиков в этом году 81 жилой дом, по большинству адресов работы уже ведутся. Фасады очищают от пыли и краски, заделывают швы, оштукатуривают, грунтуют и красят. В некоторых домах предусмотрено устройство вентилируемых фасадов. Всего на эти работы предусмотрено 500 миллионов рублей.

Напомним, что масштабный ремонт проходит в рамках муниципальной программы «Жилищный фонд ВГО» при софинансировании администрации Приморского края.

Автор: Отдел новостей «В»