Городу нужен разумный баланс интересов граждан и застройщиков Совещание с застройщиками города по вопросам развития городской инфраструктуры провел глава Владивостока Олег Гуменюк. На встречу, как сообщает пресс-служба мэрии, были приглашены специалисты профильных управлений мэрии, администрации края, а также представители строительных компаний «ДНС Девелопмент», ГК «Эскадра», ООО «СоцЖилСтрой», ООО «Новый дом», «Рэми-Строй» и других.

Обсуждались вопросы повышения инвестиционной привлекательности города, поддержка бизнеса в сфере строительства. При этом была обозначена ключевая задача – обеспечить интересы жителей и гармоничную планировку города, когда соблюдены нормативы плотности застройки, наличие зеленых зон, социальной и инженерной инфраструктуры.

Представители бизнеса высоко оценили уровень работы, отметив, что специалисты администрации действительно заинтересованы снизить бюрократические барьеры и оказать всестороннюю помощь предпринимателям в грамотной подготовке документов.

Напомним, что фронт-офис, где застройщики могут получить консультации по вопросу получения разрешения на строительство, открылся на базе муниципального Центра развития предпринимательства. Как подчеркнул глава Владивостока, предприниматели могут обращаться с предложениями, чтобы совершенствовать уровень сотрудничества с городскими властями.

Также застройщикам рассказали, какие типичные ошибки допускают предприниматели при подаче пакета документов на разрешение на строительство и как их избежать. К примеру, несоответствие нормам процента озеленения, отсутствие в проекте в ряде случаев схемы присоединения к сетям ливневой канализации, к улично-дорожной сети, проблемы с правоустанавливающими документами на земельные участки и другие.

Не обошли и вопрос протеста граждан, которые в последнее время достаточно часто выступают против строительства того или иного объекта. Бизнес интересовало, какие действия и какой документ мог бы стать ключевым в разрешении конфликтных ситуаций.

Мнение главы города однозначно: застройщик обязан вести диалог, учитывать интересы и находить взаимопонимание с людьми, которые уже проживают на территории, где планируется стройка. И поддержка городской власти может быть обеспечена, если такой консенсус найден.

«Есть легкие для застройки территории и объекты, а есть по-настоящему тяжелые, когда правомерность объекта действительно под вопросом, в том числе в плане законности, и я, как глава города, обязан встать на защиту интересов людей, – объяснил свою позицию Олег Гуменюк. – Люди справедливо считают территорию, где они живут, своей и хотят максимально сохранять комфорт. Поэтому надо разговаривать с ними, находить компромисс».

Такую позицию подтверждают и законы в области градостроительства: при планировании застройки обязательно справедливое соблюдение баланса прав граждан. Один из инструментов грамотной градостроительной политики – создание проекта планировки территории с учетом нормативов по плотности застройки, расчетных параметров обеспеченности дорогами, инженерной и социальной инфраструктурой, скверами и парками, санитарно-защитными зонами и т. д.

Автор: Отдел новостей «В»