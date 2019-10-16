Рулить будут назначенцы Прямые выборы муниципальных глав в Приморье отодвинули на неопределенный срок

Инициатива губернатора Приморского края по возвращению прямых выборов глав городов и районов, скорее всего, будет снята с рассмотрения Законодательным собранием. Насовсем или на какое-то время – неизвестно.

«При выборах обостряется политическая ситуация в районе, он раскалывается по лагерям кандидатов, включаются грязные технологии. Избрание глав на конкурсной основе сохраняет политическую стабильность...»

Законопроект, дававший муниципалитетам право самим определять, каким путем выбирать руководителей – всенародным волеизъявлением или назначением, был принят в первом чтении в прошлом ноябре. Не прошло и года, как отношение депутатов к нему резко изменилось. Формальными причинами стали муниципальная реформа и негативные отзывы местных представительных органов.

Муниципальная реформа помешала

14 октября депутаты комитета по региональной политике и законности Законодательного собрания рассматривали вопрос о том, продолжать вообще работать над «выборным» законопроектом либо отложить его до более подходящих времен. Причем вопрос этот был вынесен на обсуждение администрацией края.

– Этот законопроект был принят в первом чтении в ноябре прошлого года, – отметил Антон Волошко, вице-губернатор, курирующий внутреннюю политику региона. – Между тем в мае текущего года были внесены поправки в федеральный закон, касающиеся организации местного самоуправления. А именно: перечень видов муниципальных образований был дополнен таким понятием, как «муниципальный округ». Сейчас в Приморье ведется работа по преобразованию нескольких муниципалитетов. Считаю правильным вернуться к «выборному» законопроекту уже после завершения муниципальной реформы.

По словам вице-губернатора, в новых муниципальных округах сейчас должны сформироваться свои представительные органы, после чего пройдет процедура принятия устава.

Также Антон Волошко отметил, что на законопроект пришли отзывы муниципалитетов. Подавляющее большинство этих отзывов, подписанных главами городов и районов, объединены одной идеей: оставить все как есть.

А идея-то хорошая…

Напомним, что в октябре 2018 года Олег Кожемяко (в то время еще исполнявший обязанности главы региона) выдвинул идею возвращения прямых выборов глав городов и районов. Инициатива получила очень теплый прием в краевом парламенте. В ее пользу высказывались депутаты и спикер Александр Ролик. Неудивительно, что уже в ноябре, когда она была оформлена в законопроект и вынесена на рассмотрение ЗС ПК, ее одобрили практически единогласно. Коммунисты даже отказались от собственного альтернативного законопроекта возврата прямых выборов мэров в пользу губернаторского.

«Данная норма позволит муниципальному образованию (МО) самостоятельно выбрать оптимальный способ избрания главы МО, в том числе на основе прямого участия населения в избрании глав МО, что будет являться выражением действительной воли избирателей и приведет к большей ответственности избранного главы муниципалитета перед ними», – говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Однако после этого почти год депутаты к документу не возвращались. Да и в этот раз к нему обратились только затем, чтобы снять с рассмотрения.

На местах сказали «стоп»

Тем временем на законопроект пришли отзывы муниципалитетов. В подавляющем их большинстве негативно оценивается возвращение прямых выборов глав и подчеркиваются положительные стороны действующей системы, при которой руководитель города или района назначается местными депутатами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, состоящей наполовину из думцев и наполовину из представителей краевой администрации. Отметим, что отзывы эти написаны, как правило, самими «назначенцами», то есть главами городов и районов, принятых на должность без процедуры всенародного голосования.

Основные доводы в пользу действующей системы, озвученные в отзывах, – это экономия средств, высокие профессиональные требования, предъявляемые к соискателям, и предотвращение политических конфликтов.

«Искусственный отбор» профессионалов

«Конкурсный отбор комиссии позволяет определить уровень компетенции, деловые, моральные качества кандидатов в главы муниципальных районов. Минимизирует риски возникновения противостояния представительного органа муниципального района и главы муниципального района. Исключает финансовые затраты местного бюджета на проведение прямых выборов глав муниципальных районов», – утверждает в своем отзыве глава Анучинского района Сергей Понуровский.

«У существующего порядка избрания главы муниципального образования представительным органом на конкурсной основе, безусловно, есть положительные стороны, например финансовая основа, – отмечается в отзыве администрации Большого Камня. – Прямые выборы – достаточно дорогостоящая процедура для муниципалитета, поэтому проведение выборов на конкурсной основе значительно экономит средства местного бюджета. Другой положительной стороной является возможное увеличение явки горожан на избирательные участки во время избрания депутатов представительного органа МО».

«Конкурсная комиссия, состоящая из депутатов городского округа и представителей исполнительной власти Приморского края, более объективно выбирает на должность главы городского округа человека, учитывая его характеристики и деловые качества, так как деятельность главы включает в себя решение широкого спектра хозяйственных и социально-экономических вопросов городского округа», – вторит коллегам глава Спасска-Дальнего Вячеслав Квон.

«Многолетняя практика реализации модели организации местного самоуправления с использованием конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа зарекомендовала себя с положительной стороны, – подчеркивает глава ЗАТО Фокино Александр Баранов. – Во-первых, действующая модель позволит сохранить уже заложенный подход в части необходимости повышения профессионализма глав муниципальных образований, на которых лежат основные обязанности по решению вопросов местного значения. Способствует повышению стабильности муниципального управления, формированию резерва управленческих кадров муниципального уровня, исключению предпосылок политических конфликтов. Во-вторых, существующая модель предполагает повышенные требования к кандидатам на должность главы муниципального образования и обусловлена необходимостью профессионального управления территорией.

При использовании других конструкций главой муниципального образования, возглавляющим местную администрацию, может стать любой совершеннолетний гражданин при отсутствии судимости (в случае избрания на муниципальных выборах). Безусловно, такие требования являются недостаточными для управления публично-правовым образованием.

Несмотря на то что в конкурсе по отбору кандидатов могут участвовать любые лица, конкурсная комиссия оценивает профессиональные качества кандидатов, выявляемые на основании документов об образовании, стажа руководящей работы, анализа представленной кандидатом программы развития муниципального образования и т.д.».

Такого же мнения придерживается и глава Уссурийска Евгений Корж. Отметим, что он был назначен на должность сити-менеджера Уссурийского городского округа в 2014 году и получил этот пост во многом благодаря вовремя подоспевшим квалификационным послаблениям. За месяц до его назначения депутаты ЗС ПК поправили закон о муниципальной службе, снизив профессиональные требования к соискателям. Вместо пятилетнего стажа на муниципальной или государственной службе теперь было достаточно такого же стажа на любой руководящей должности. Это позволило Евгению Коржу, не обладавшему необходимым стажем по старым правилам, пройти в городские управленцы по упрощенным правилам.

Деньги и стабильность нам дороже

Администрация Ольгинского района отмечает, что всенародные выборы главы обойдутся высокодефицитному муниципалитету в миллион рублей. Администрация Кировского района называет цифру в два миллиона.

В похожем ключе о преимуществах назначения глав перед прямыми их выборами говорят отзывы администраций Дальнегорска, Кавалеровского, Красноармейского, Михайловского и других районов.

«Муниципальные выборы – это одна из проблемных точек для муниципальных образований, – отмечает глава Партизанского района Лев Хамхоев. – При высоких затратах на их проведение явка бывает низкая, в итоге право выбора принадлежит ангажированному меньшинству. При выборах обостряется политическая ситуация в районе, он раскалывается по лагерям кандидатов, включаются грязные технологии. Избрание глав на конкурсной основе сохраняет политическую стабильность, открывает возможности для повышения эффективности органов местного самоуправления».

Гораздо более краток врио главы Арсеньева Владимир Пивень. Главный и единственный его аргумент – это «сохранение единого подхода к системе местного самоуправления на территории Приморского края во избежание проблем практикоприменения».

Отметим, что в мае этого года в Арсеньеве прогремел политический скандал. Имя нового мэра город авиастроителей должен был узнать 21 мая. На эту дату было назначено заседание городской думы, главным вопросом которого как раз и было избрание главы. Арсеньевским депутатам на голосование представили двух кандидатов: Владимира Авагимяна и Александра Толстунова. Оба, кстати, также являются местными думцами. Какой-либо интриги голосование не предвещало. Кандидатуру Владимира Авагимяна ранее поддержало региональное отделение «Единой России». Учитывая, что Дума Арсеньева полностью состоит из единороссов, ее решение казалось очевидным и предсказуемым. Но произошло невероятное. За Авагимяна проголосовали 10 депутатов, против – 11. За Толстунова не проголосовал никто, против – 13 голосов, воздержались – 8. В итоге окончательное решение по выборам главы в тот день принято не было. Город до сих пор живет без мэра.

Поддерживаю, но не согласен

Часть отзывов вообще не содержит никаких доводов «за» или «против», а просто констатирует негативное отношение к прямым выборам глав городов и районов. Так, например, коротки и лаконичны отзывы глав администраций Находки и Дальнереченска, в которых они сообщают, что ознакомились с законопроектом и не поддерживают его. Подпись, дата.

А глава Шкотовского района в первых строках своего отзыва соглашается с идеей Олега Кожемяко, а в последних… отказывается от нее.

«Безусловно, мы поддерживаем вашу (губернатора. – Прим. авт.) инициативу по поводу предоставления альтернативы жителям по избранию глав муниципальных образований на местах посредством процедуры прямых выборов, – говорится в отзыве. – В то же время сложившаяся практика избрания главы представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, не вызывает негативной реакции у депутатов представительных органов и населения Шкотовского муниципального района, так как полностью соответствует потребностям граждан. Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным оставить порядок избрания глав без изменений».

Кстати

Антон Волошко во время выступления перед депутатами отметил, что законопроект не отзывается администрацией края насовсем, а снимается с рассмотрения для дальнейшей проработки и актуализации в условиях проводимой муниципальной реформы. Это значит, что к нему еще могут вернуться. Правда, сроков и гарантий на это никто не даст. Учитывая такой вал критики со стороны муниципалитетов…

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ