Владик или Одуванчик? Читатели «В» активно включились в конкурс «Придумай имя зебренку», который мы объявили в прошлом номере толстушки. Напомним, что в зоопарке «Садгород» появился на свет малыш зебры и ему нужно придумать имя – оригинальное и милое. Для отправки вариантов были даны адреса электронной почты зоопарка и газеты «Владивосток».

Большинство читателей «В» отправляло свои варианты на почту зоопарка, но и в редакцию пришло несколько очень трогательных писем.

Так, 7-летний Хабиб Талбаков из Кавалерово написал: «Здравствуйте, редакция газеты «Владивосток». Вы объявили конкурс на имя зебренку. Смотрите, он же Владик. Родился у нас во Владивостоке, и газета, которая уже написала о нем, тоже «Владивосток». Пусть он будет самым красивым зебренком. Пусть будет здоров!

А меня зовут Хабиб Талбаков. Я из Кавалерово. Мне 7 лет. Жду, когда вы еще напишете о нашем зебренке. У него уже будет имя. Самое лучшее имя. До свидания, Хабиб».

А 8-летняя Юлия Зуева из города Фокино предложила назвать зебренка Одуванчиком. «Одуванчик красивый, легкий, и его семена летят быстро, – написала Юля. – Вот пусть и зебренку бегается легко и быстро!»

Как сообщил руководитель зоопарка Сергей Асновин, ему понравилось имя Юнга. Такой вариант прислали читатели «В» на адрес зоопарка. Вот только засада: автор прошлой заметки Сергей Кожин допустил ошибку – у зебры родилась девочка, а не мальчик. Куда смотрел наш корреспондент, сейчас сказать сложно. Но имя еще не выбрано, так что не страшно. А предложенные Хабибом и Юлией варианты подойдут и для девочки.

Какое имя из всех вариантов выберет сама дирекция зоопарка «Садгород», мы сообщим в одном из ближайших номеров толстушки. Победителя ждет приз!

Автор: Отдел новостей «В »