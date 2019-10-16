Увидел леопарда? Тормози! Леопардессу с двумя котятами, переходивших дорогу в Хасанском районе, снял на телефон житель Хасанского района.

Как сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда», в районе села Краскино (примерно в пяти километрах от границы заповедника) местный житель Владимир Федосеев, спешивший по своим делам на автомобиле, заметил лежавшего у обочины леопарда. Водитель притормозил, достал телефон и снял редкое видео: леопардесса сначала сама медленно и осторожно, словно показывая, как надо, перешла дорогу, а потом один за другим это сделали два котенка-подростка. Дикие кошки явно не намеревались общаться с людьми и быстро исчезли в зарослях.

По словам Владимира Федосеева, который передал снятое видео в нацпарк, он впервые наблюдал леопарда в дикой природе. «Меня и мою семью впечатлило, насколько это красивые кошки, – рассказал он. – Мы не слышали, чтобы сюда заходили леопарды, и не ожидали их увидеть. Эта встреча, конечно, впечатлила нас. Надеемся, что у мамы с котятами все будет хорошо и их никто не тронет».

Так как краснокнижные кошки были зафиксированы за границами нацпарка, сотрудники особо охраняемой природной территории оперативно передали информацию коллегам из краевого охотнадзора.

– Популяция дальневосточного леопарда в России растет, и все чаще эти кошки фиксируются вне особо охраняемых природных территорий, – говорит Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Людям нечего опасаться: в отличие от амурского тигра дальневосточный леопард не нападает первым на человека.

Сотрудники нацпарка призывают к особой внимательности водителей, посещающих Хасанский и Надеждинский районы. А также обращаются к охотникам в преддверии нового сезона: даже случайно убив краснокнижного зверя, придется отвечать по закону.

Автор: Отдел новостей «В»