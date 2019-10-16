Посади дерево на сопке Бурачка Экологический субботник проведет 26 октября Общество изучения Амурского края на сопке Бурачка во Владивостоке.

Как сообщила пресс-служба ОИАК, цель субботника – сохранение хвойных деревьев, высаженных на сопке в разные годы. С утра члены общества займутся уборкой сухой травы, а затем – подготовкой хвойных деревьев к зимовке.

К участию в субботнике приглашаются все желающие (можно с детьми). Сбор на сопке Бурачка 26 октября, в субботу. Начало субботника в 10 часов.

Автор: Отдел новостей «В»