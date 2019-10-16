55 на троих Своеобразный юбилей – 55 лет на троих – отметили две ведущие радиостанции края «Лемма» и VBC и 8 канал Владивостока.

Юбилейная «сумма» набралась просто: VBC отметило в этом году 26-й день рождения, «Лемме» – 23, а 8 канал уже 6 лет в медийном пространстве края.

Виновники торжества и гости собрались в зале «Джоконда» гостиничного комплекса «Гавань». Каждый медиаресурс презентовал свои шоу и телепрограммы, выступили популярные радиоведущие и тележурналисты одного из крупнейших региональных медиахолдингов «Бизнес Кейс».

Зрители, среди которых были представители крупнейших предприятий края, увидели, как создаются эфиры и передачи, и лично познакомились с корреспондентами и ведущими радио– и ТВ-шоу. Главный редактор 8 канала Ирина Кильневая представила свой ресурс, ее поддержали журналисты Алина Кузина, Екатерина Матвеева и Дмитрий Беломестнов. Показали свои лица и те, чьи голоса ежедневно слышат поклонники радио VBC: «Сестренки шоу» – Катя Демина и Ляля Булавина, которые приветствуют слушателей по утрам, ведущая дневного шоу «Экватор» – Саша Смолина, а также Юлия Бескровная и Александр Топоров, представляющие вечерние «Чай, котики и rock’n roll». О радио «Лемма» рассказали ведущие утреннего шоу «Лемманад» Павел Унучек и Анастасия Шкут, а также ответственная за дневной эфир неповторимая Оксана Якуш и авторы «Шоу быстрого реагирования» Дмитрий Каплун и Михей Бровкин. Впрочем, гости в ходе дружеского и веселого общения могли пообщаться со всеми сотрудниками представленных СМИ, в том числе представителями коммерческой и PR-службы.

Автор: РИА VladNews