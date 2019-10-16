На разный опыт и профподготовку: приморские предприятия раскрывают вакансии Более 100 работодателей края предложат жителям Владивостока, Артема и Надеждинского района 2,5 тысячи свободных рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации края.

В ярмарке вакансий, которая состоится завтра, 17 октября, с 10.00 до 13.00 в здании Владивостокского цирка (улица Светланская, 103) будут участвовать крупные банки и страховые компании, торгово-розничные и строительные предприятия, учреждения социального, медицинского обслуживания и другие предприятия края.

«Безработным предложат вакансии по множеству направлений, рассчитанные на разный опыт и профессиональную подготовку соискателей», – отмечают в департаменте труда и социального развития.

Традиционно все гости ярмарки смогут посетить бесплатные мастер-классы от экспертов в области подбора персонала. Приглашенные предприниматели и психологи расскажут, как правильно составить резюме, успешно пройти собеседование и быстро адаптироваться в коллективе.

Сотрудники Приморского центра занятости населения проинформируют, какие услуги можно получить, обратившись за содействием в трудоустройстве. В частности, как получить направление на бесплатное профобучение или открыть собственное дело при поддержке из краевого бюджета в рамках национальных проектов. Также будут работать консультационные пункты социальной защиты, Пенсионного фонда и краевой инспекции по труду.

Одной из площадок мероприятия станет «Экспресс-биржа труда». Здесь работодатели предложат варианты быстрого трудоустройства для тех граждан, которые нуждаются в срочном заработке.

Как уверяют в департаменте труда и социального развития, сегодня ярмарки вакансий – одно из самых эффективных мероприятий, направленных на поиск работы.

В одном месте соискатели смогут пройти собеседование с представителями кадровых служб многих предприятий и оставить им на рассмотрение свое резюме. Участие в таких ярмарках – реальный шанс подобрать для себя подходящую вакансию.

Автор: Отдел новостей «В»