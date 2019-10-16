Два пьяных приморца засыпали Вечный огонь В Уссурийске молодые люди осквернили мемориал на площади Победы, засыпав землей Вечный огонь.

Сообщение об этом факте вандализма поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску 7 октября, сообщает пресс-служба краевого УМВД. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемых. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое ранее судимых местных жителей в возрасте 20 лет и 21 года. Задержанные дали признательные показания и пояснили, что совершили преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации (вандализм).

Автор: Отдел новостей «В»