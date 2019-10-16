До конца сезона остался месяц Сельскохозяйственная ярмарка на этой неделе будет работать на центральной площади Владивостока в пятницу, 18 октября, и в субботу, 19 октября.

Напомним, что до конца этого сезона в таком режиме ярмарка будет работать еженедельно. Как заверили в пресс-службе мэрии, торговые дни пятница и суббота удобны и сельхозпроизводителям, и посетителям.

Купить свежие продукты от фермеров и крупнейших предприятий края, а также сделать запас на зиму овощей и фруктов можно в пятницу с 8 до 18 часов и в субботу с 9 до 17 часов.

Автор: Отдел новостей «В»