Послы Швеции и Бельгии хотят поговорить Сегодня в 18.30 в центре «Альянс Франсез» во Владивостоке пройдет, можно сказать, встреча на высшем уровне.

Пообщаться с членами разговорного клуба «Альянс Франсез» придут посол Швейцарии в России Ив Россье и посол Королевства Бельгия в России Жан-Артур Режибо.

Тема общения: «Культурные особенности Швейцарии и Бельгии». Принять участие во встрече приглашаются все желающие. Офис «Альянс Франсез» находится по адресу: Тигровая, 7, кабинет 403.

Автор: Отдел новостей «В»