Одна за всех По всей вероятности, скоро у нас появится возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги по одной квитанции.

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки, сообщают «Известия».

Проект был внесен еще в июне этого года депутатами Госдумы во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым. По задумке, единая платежка снизит риски хищения средств управляющими компаниями и сделает расчеты более прозрачными.

В самой бумаге должны будут появиться следующие строчки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора. Этот документ заменит несколько платежных бланков, которые на данный момент получают жители некоторых регионов страны.

По мнению экспертов, в единый платежный документ (ЕПД) должно быть проще вписывать строку за добровольное страхование жилья от ЧС. Но к вопросу включения необязательных платежей в единый документ стоит подойти осторожно, поскольку это может увеличить и без того высокие расходы населения.

Если нововведение будет принято, то россиянам станет проще оплачивать и рассчитывать все жилищно-коммунальные услуги, а кабмин легко сможет проследить рост тарифов.

Также авторы законопроекта выступили за централизацию подсчетов в регионах. Таким образом, они планируют создать единую систему выставления платежей вместо существующей схемы, когда квитанции за ЖКУ могут присылать жильцам управляющие компании, сами поставщики ресурсов, банки или так называемые специальные операторы расчетов.

Автор: Отдел новостей «В»