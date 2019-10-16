А смеяться где? О чувстве юмора, как и о вкусах, лучше не спорить. Кому-то палец покажи – и человек зайдется от смеха, а кто-то и от самого остроумного одесского анекдота только брови нахмурит. Но вот когда чувство юмора пытаются притянуть за уши в коммерческих целях, становится совсем несмешно.

Вот скажите, уважаемые читатели, слышится ли вам некая насмешка в названии Камень-Рыболов? С чего бы, спросите вы. Да все жители Приморья скажут: славное, хоть и не совсем обычное имя для села, что стоит на берегу озера Ханка. И название свое село носит с гордостью уже более полутора веков, а придумали его наши предки-первопроходцы по давней рыбацкой легенде. Мол, был тут такой скала-камень, где сидели чайки, которых первопоселенцы звали «рыболовами». Что тут смешного?

Никто и не смеялся, пока один из сайтов, занятых продажей билетов на все виды транспорта (tutu.ru называется), не объявил конкурс на самое смешное название населенного пункта на Дальнем Востоке. Конкурс, понятное дело, был затеян всего лишь для привлечения интереса пользователей, но… То ли в регионе нашем нет особо смешных топонимов, то ли у дальневосточников туго с чувством юмора, но рейтинг в итоге получился странный.

Первое место заняло село Палево в Сахалинской области с наибольшим количеством голосов – более 6 тысяч. Второе – село Верхний Парень в Магаданской области, за него проголосовало более 2 тысяч человек. Третье место у маяка Мыс Африка на Камчатке, он набрал более тысячи голосов. На четвертом месте – село Башмак в Еврейской автономии, на пятом – село Короли в Приамурье, на шестом – приморское село Камень-Рыболов (более 700 голосов), на седьмом – село Графский Берег в Якутии, на восьмом – село Резиденция в Хабаровском крае, на девятом – поселок Угольные Копи на Чукотке, замыкает рейтинг поселок Горячий Пляж в Сахалинской области.

Наши коллеги из ханкайской районной газеты «Приморские зори», рассказывая своим читателям об этом, были весьма сдержанны – ни слова обиды за родное село (не за шестое место, конечно, обиды, а за насмешку вообще). А вот нам стало обидно. Нелепый рейтинг, совершенно несмешные названия, но осадочек, как говорится, остался…

Автор: Отдел новостей «В»