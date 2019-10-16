Посвящается таинственному гостю… Один из самых известных в мире российских художников в области научного искусства Дмитрий Морозов, работающий под псевдонимом ::vtol::, представил в центре современного искусства «Заря» выставку-инсталляцию «Гость» (6+), посвященную Сихотэ-Алинскому метеориту.

Инсталляция «Гость» сложная, состоящая из множества компонентов и объектов. По задумке автора, циклическая система моделирует момент «прибытия» метеоритов на землю – практически неуловимую и редчайшую ситуацию.

По словам художника, источником вдохновения и главным импульсом к созданию этой работы стало попадание в его геологическую коллекцию нескольких индивидуальных фрагментов Сихотэ-Алинского метеорита. Это небесное тело уникально по ряду причин: самый крупный в новейшей истории железный метеорит; свидетелем его падения стало множество людей, включая художника Петра Медведева, который работал в тот момент на пленэре и зафиксировал впечатления на картине, впоследствии ставшей популярной в СССР. Это еще и наиболее изученный из когда-либо попадавших на землю подобных объектов, мелкие осколки и индивидуальные фрагменты которого находят на месте падения до сих пор.

– Невероятная притягательность этих «гостей» из космоса моментально побудила меня приступить к проработке художественного исследования с учетом наиболее интересных мне трендов в технологическом искусстве: естественного и искусственного электромагнетизма, работы со звуком, роботизированных автоматических систем, геологии и астрофизики, – рассказал Дмитрий Морозов.

Автор: Отдел новостей «В»