Именем Святого Георгия Кремль отправил в Приморье награды, недоступные москвичам

Чтобы жители Приморья крепче чувствовали свое родство с Россией, во Владивосток привозят исторические раритеты, которых не показывают москвичам

Это общепризнанный факт: мы, дальневосточники, живущие на самом краю огромной страны, в определенном смысле чувствуем себя россиянами как бы теоретически. Здесь, на побережье Японского моря, нашей российской истории ну лет 200 от силы. А уж первые русские люди обосновались в Уссурийском крае и того позже. Вот и получается, что счет местной истории России мы ведем далеко не с той же точки, с которой ее ведут, например, коренные новгородцы или, скажем, суздальцы. Островной синдром, хотим мы того или нет, существует. А это вещь опасная…

Музей имени Арсеньева уже не первый год проводит серьезную работу, нацеленную именно на то, чтобы помочь приморцам осознать себя частью великой страны, почувствовать, что тысячелетняя история России связана с нами, с нашим городом и краем самым тесным образом.

Вот и открывшаяся недавно выставка «За службу и храбрость. Награды России» (0+) – еще один проект, чья задача не просто показать нам уникальные экспонаты, но и сделать для нас намного больше…

Тянем эту ниточку

«За службу и храбрость» – уже вторая выставка, которую специально для приморцев, для нашего музея по заранее оговоренным темам формируют из своих фондов сотрудники Музеев Московского Кремля.

– В наших фондах – самая большая в мире коллекция орденов, включающая ордена российских императоров, в том числе Петра Первого. И мы с большой радостью собираем экспонаты для выставок в музее имени Арсеньева, – подчеркивает Елена Гагарина, директор Музеев Московского Кремля. – И должна сказать, что некоторые из них даже наши постоянные гости, жители Москвы, видят нечасто. Потому что это истинные раритеты, вещи уникальные, которые мы крайне редко извлекаем из запасников. Так что в каком-то смысле на то, что мы привезли во Владивосток, с интересом посмотрели бы и наши столичные посетители. Но им не так повезло.

А вот нам, жителям Приморья, повезло без преувеличений. «За службу и храбрость. Награды России» – это история нашей страны больше чем за 300 лет, история ее военных побед и мирных достижений. Выставка состоит из трех частей: награды Российской империи, награды Советского Союза, награды Российской Федерации. И это не только награды за подвиги на полях сражений, но и такие сугубо мирные, как, например, орден «Материнская слава», орден Трудовой славы или ордена для неправославных (да, в Российской империи были и такие).

– Составляя вместе с сотрудниками Музеев Московского Кремля план выставок на пять лет (а именно на такой срок еще в 2017 году было подписано соглашение о сотрудничестве между нашими музеями), мы в первую очередь думали о том, какие экспонаты, какие события, в них отраженные, вызовут особый резонанс в Приморье, отзовутся в душах людей, – рассказывает директор музея имени Арсеньева Виктор Шалай. – Проект «За службу и храбрость. Награды России» как раз об этом. Мы уверены: Владивостоку, как морскому городу, городу-крепости, городу воинской славы, городу-труженику, будет близка тема наград за труды ратные и мирные, близка в первую очередь по его профессиональным, скажем так, характеристикам. Судите сами: три войны, которые так или иначе меняли судьбу и Владивостока тоже, отражены в тех наградах, что представлены на выставке.

Кроме того, в этих залах можно увидеть и уникальные, первой величины ордена, награды таких людей, чьи имена отзываются гордостью в душе любого русского человека. На выставке представлены орденская цепь Петра Первого и орден Победы, которым был награжден маршал Константин Рокоссовский. Подлинные! Об этом даже говорить можно только с искренним восторгом, а уж увидеть… Между прочим, оба эти экспоната впервые (вы вдумайтесь: впервые!) покинули залы Музеев Кремля. Исключительно ради выставки во Владивостоке!

Мы старались максимально приблизить тему выставки к нашему региону, показать, что и в Приморье были и есть кавалеры высших государственных наград России – императорской, советской, современной. Поэтому в экспозиции представлены портреты и рассказы о судьбе нескольких приморцев или людей, связавших свою жизнь с историей нашего края. Например, графа Муравьева-Амурского, маршала Блюхера, гидрографа Василия Бабкина, описавшего побережье Приморья и острова Сахалин, Павла Унтербергера, Героя Советского Союза Степана Борисенко, павшего при форсировании реки Одер… История страны и история нашего края – это один поток, одна огромная река, вот что мы постоянно подчеркиваем и всегда тянем эту ниточку…

Не по рождению честь, а по заслугам

Путешествие по залам выставки «За службу и храбрость. Награды России» чем-то схожи с поездкой на машине времени, наверное. Только не из настоящего в прошлое, а наоборот – из прошлого в наше время.

В первом же зале, где нас встречает первый российский орден – Андрея Первозванного, уже начинаешь понимать, что любая награда – это не просто знак признания заслуг, это много больше…

Орден в XVIII–XIX веках представлял собой в первую очередь сообщество избранных во главе с монархом, так что всякий награжденный был своего рода членом некой выделенной общности, особой группы людей со сходными личными качествами, за проявление которых и награждали знаком отличия этого ордена. По большому счету, именно ордена формировали особые группы элит – тех, кого объединял не факт рождения, а лучшие черты характера и заслуги. Потому-то всегда в любом обществе особым уважением пользуются люди, награжденные той или иной медалью, орденом.

Вот, например, орден Святого Георгия, самая уважаемая в дореволюционной России воинская награда. Кстати, ей на выставке уделено особое внимание, ведь в этом году Георгиевский крест отмечает 250-летие.

– Идея Петра Великого о создании награды за ратные подвиги была воплощена в жизнь Екатериной Второй, – напоминает Елена Гагарина. – Она разработала внешний вид награды и определила, за какие подвиги им следует награждать. 26 ноября 1769 года во время торжественной церемонии и освящения знаков ордена в Зимнем дворце императрица возложила на себя знак ордена 1-й степени, обозначив значимость данной награды.

Так как это был первый орден для поощрения личной храбрости и боевых подвигов, императрица Екатерина разделила его на четыре степени. Это делалось для того, чтобы отметить заслуги не только высшего командования, но и младших офицеров. С той поры Георгиевский крест – одна из самых уважаемых наград за ратные подвиги, сопоставимая ныне по значимости, возможно, только со Звездой Героя Советского Союза. Георгиевская лента, состоящая из чередующихся черных и оранжевых полос, символизирует боевое крещение порохом и пламенем.

Аналогов в мире нет

Не менее уникальна и познавательна история советских наград. Это большая и интересная тема, которой посвящена солидная часть выставки.

Как известно, сразу после революции все награды Российской империи были упразднены и отменены. Долгое время в Стране Советов существовала только одна награда – орден Красного Знамени. Да и тот появился только во время Гражданской войны, в первое же время существования советской власти отличившихся ее воинов награждали часами, портсигарами, оружием.

Только с началом Великой Отечественной была ясно осознана необходимость создания целой системы наград, которыми можно было бы выделять и поощрять тех, кто не жалел ни сил, ни крови, кто не щадил своей жизни на фронте и в тылу. И советское правительство совершенно разумно обратилось к великому прошлому страны – так появились ордена Суворова и Ушакова, Богдана Хмельницкого и Нахимова. А орденская лента ордена Славы, учрежденного в 1943 году, повторяла цвета и их чередование на Георгиевской ленте – таким образом, орден стал, по сути, преемником Георгиевского креста, которым награждали за проявленное мужество и безупречную воинскую службу.

Показательно, что в современной России орден Святого Георгия восстановлен во всех четырех степенях. И можно сказать, что кольцо истории замкнулось. Георгиевская лента символически объединяет награды всех трех эпох.

– Есть на выставке еще один орден, о котором хочется сказать особо, – говорит Елена Гагарина. – Это орден Победы. Единственная советская награда, изготовлявшаяся не на Монетном дворе, а на Московской ювелирно-часовой фабрике. При создании ордена использовались платина, золото, серебро, эмаль, пять искусственных рубинов и 174 бриллианта. Это бесценное произведение искусства, созданное советскими ювелирами и не имеющее аналогов в мире. Имена всех кавалеров ордена Победы высечены на особой памятной доске, установленной в Кремле…

Да, наверное, еще никогда прежде залы музея Арсеньева не принимали столь торжественной и величавой выставки. Разумеется, к ее началу сотрудниками музея была разработана обширная образовательная программа – как для детей, так и для взрослых. Кроме того, записаны аудиогиды, в том числе на корейском, японском и китайском языках, ведь наши соседи по АТР – частые гости в залах музея.

– И, конечно же, мы по уже существующей традиции сделали тактильные копии самых уникальных экспонатов – ордена Андрея Первозванного и ордена Победы, – отмечает Виктор Шалай. – Кроме того, информация о них переведена на азбуку Брайля. Эти копии установлены в залах выставки специально для слабовидящих наших посетителей.

Детали

Первоначально сотрудники Музеев Московского Кремля предлагали представить во Владивостоке орден Победы, которым был награжден маршал Кирилл Мерецков с формулировкой «За успешное руководство войсками в войне против Японии». Казалось бы, это логично, ведь Владивосток тесно связан именно с этой вехой Второй мировой войны. Однако тот факт, что в наши дни у Приморья налажены тесные взаимоотношения со Страной восходящего солнца, что гости из Японии часто посещают музей Арсеньева, поставил вопрос: будет ли тактичным напоминать нашим соседям об этой странице истории? В итоге по этическим соображениям было решено представить в нашем городе орден маршала Рокоссовского.

Перспективы

Несколько слов о планах на будущее. Следующая выставка, которую сформируют из фондов Музеев Московского Кремля и привезут в Приморье, будет посвящена истории российских монархов – династии Романовых (0+).

– Конечно, мы обладаем такой огромной коллекцией на эту тему, что отразить ее в одной выставке просто невозможно, – заметила Елена Гагарина. – Да даже если собрать по десятку уникальных экспонатов, рассказывающих о жизни каждого монарха из этой династии, раскрывающих их как личность, музею Арсеньева не хватит никаких залов. Поэтому мы решили остановиться на трех правителях России: родоначальнике династии Михаиле Федоровиче, его сыне Алексее Михайловиче и его внуке Петре Первом. Причем было принято решение показать московский период жизни Петра. Ведь именно в Москве проходило становление его как личности, его взросление, здесь он пережил такие события, как, например, стрелецкий бунт, конфликт с царевной Софьей…

По словам Елены Юрьевны, на будущей выставке будут представлены такие подлинные артефакты, как сапоги Петра Первого, стачанные им лично, трофеи Полтавы, а также царское платно. Это часть царского чина – парадной одежды русских царей, которую надевали в особо торжественных случаях: при венчании на царство, при встречах иностранных послов, во время праздников (позже царское платно стали называть порфирой).

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ