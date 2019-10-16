Горячие страсти по Теплому ключу Почему бальнеолечебница, которая могла бы приносить пользу людям и краю, пребывает в разрухе

Почему в Приморье термальные источники не используются на благо населения и экономики края

Бальнеолечебница, которая помогла встать на ноги не одному поколению приморцев, сегодня представляет собой развалины. И может исчезнуть навсегда…

Скрыв важную информацию при подготовке аукциона, департамент лесного хозяйства нарушил действующее законодательство.

По данным геологоразведки, сегодня в Приморье известно около 12 минеральных термальных источников. Но только два из них изучены, сертифицированы и официально используются для оздоровления граждан. Первый – это Чистоводненское месторождение в Лазовском районе, в долине реки Чистоводной, с температурой воды 27,5 градуса. Второй – Теплоключевое месторождение, находится в Тернейском районе, на северо-востоке края, в долине рек Амгу и Максимовки (Кхуцин). Здесь разведано три выхода термальных вод – Амгу, Сайон, Кхуцин – с температурой 28–37 градусов. Самый известный из них – Теплый ключ, он находится в лесном массиве в 200 метрах от реки Амгу и в 18 км от села Амгу.

И если с Чистоводнинским месторождением проблем нет, на его водах уже много лет базируется Приморская краевая специализированная больница «Чистоводное», то вокруг Теплого ключа кипят горячие страсти, в которые вовлечены межрайонная природоохранная прокуратура, а также подразделения Приморской краевой прокуратуры и следственного управления СК России по Приморскому краю.

Изъять и передать больнице

Изучение Теплоключевого термального месторождения началось в конце XIX века. В 1946 году на его водах построили небольшую бальнеолечебницу «Теплый ключ», которая позже вошла в состав Тернейской центральной районной больницы (Тернейская ЦРБ). Здесь же в 1957 году на выходе источника появился ванный корпус с оборудованным внутри него колодцем глубиной 1,5 метра.

Теплый ключ – это уникальное создание природы. Его эффективность и целебные свойства обусловлены наличием кремниевой кислоты в слабоминерализированных пресных водах, без цвета и запаха. Медицина рекомендует данные воды людям с заболеваниями органов движения – суставов, костей, мышц и сухожилий, а также сосудов и органов пищеварения. Практика показывает, что достаточно принять курс из 10–15 ванн по две 15-минутные процедуры в день – и недуги как рукой снимает.

В ноябре 1974 года решением Исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся минеральному источнику Теплый ключ присвоили статус памятника природы. Его расположение указано на карте края. В 2007 году сведения об охранной зоне памятника природы «Минеральный источник Теплый ключ» внесены в государственный кадастр недвижимости в виде зоны с особым режимом использования.

В конце 80-х годов Дальнегорское предприятие «Бор», заручившись поддержкой Тернейской ЦРБ, планировало построить профилакторий для своих сотрудников в лесном массиве, соседствующем с Теплым ключом. Был заложен фундамент под будущие здания и почти построена из деревянного бруса двухэтажная гостиница на 50 мест. Осталось только возвести над ней крышу. Но грянула треклятая перестройка, и «Бору» стало не до отдыха трудящихся. Недостроенная гостиница простояла до 2017 года, пока однажды ее не разобрали местные вандалы. К счастью, не до конца.

Надо отметить, что со дня своего основания водолечебница «Теплый ключ» была прописана на землях, принадлежащих Амгинскому участковому лесничеству, куда входил и Светлинский лесхоз. Но в 1994 году администрация Тернейского района, рассмотрев заявку центральной районной больницы и получив необходимые согласования, изъяла у Амгинского лесничества 8,3 га земли. Участок был передан в бессрочное пользование муниципальному предприятию – Тернейской ЦРБ для эксплуатации и строительства водолечебницы «Теплый ключ». Соответствующее постановление подписал С. Ковальчук, на тот момент глава администрации Тернейского района. Оригинал этого исторического документа хранится в архиве Тернейского района. После чего районный комитет по земельным ресурсам оформил необходимые бумаги на землепользование районной больницей изъятых и переданных ей гектаров. В этом же году Тернейская ЦРБ получила лицензию на пользование недрами на участке Теплого ключа сроком на 20 лет.

Когда через несколько лет Амгинское участковое лесничество перешло в подчинение Тернейскому лесхозу, выяснилось, что планшеты, подтверждающие изъятие этого земельного участка, загадочным образом исчезли. Впрочем, их отсутствие при наличии оригиналов документов, подтверждающих процедуру изъятия и передачи земельного надела, особой роли в данной истории не играет.

В 2012 году руководство КГБУЗ «Пластунская районная больница», правопреемник Тернейской ЦРБ, не смогло либо не пожелало выполнить условия лицензии, полученной 18 лет назад. Источник оказался практически заброшенным. После чего управление по недропользованию по Приморскому краю лишило медучреждение права на пользование источником Теплый ключ. В 2013 году у больницы был шанс вновь получить лицензию. Но от участия в аукционе ЦРБ отказалась. Судя по всему, бальнеолечебница в глухой тайге ей стала не нужна. После чего недвижимость Пластунской районной больницы – ванный корпус с колодцем внутри здания, столовая, построенная в 1966 году, и стационар 1967 года постройки – оказалась брошенной в лесу без охраны и эксплуатационного обслуживания.

Ни себе, ни больным

В июне 2013 года у термального источника началась новая жизнь. Его законным владельцем стало ООО «Теплый ключ» (в дальнейшем общество), получившее лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу минеральных подземных вод для бальнеоприменения на участке месторождения Теплого ключа. Территория, закрепленная за обществом, согласно лицензии на пользование недрами, один гектар. Срок пользования недрами – до 9 июля 2038 года.

По закону «О недрах» общество получило исключительное право на пользование недрами в границах термального источника в соответствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность на этом участке может осуществляться только с согласия пользователя недр, то есть ООО «Теплый ключ».

Директор общества Юрий Печенко планировал восстановить разрушенный ванный корпус, построить новые здания и еще получить статус лечебно-оздоровительной местности. А почему бы и нет? Сегодня много говорят о развитии местного туризма в Приморье. Термальный источник Теплый ключ даже при небольшом капиталовложении вполне может стать местной туристической Меккой. Здесь могли бы лечиться и отдыхать не только наши соотечественники, но и иностранцы. За границей люди тоже болеют.

Нет сомнения, что социально значимые идеи Печенко со временем были бы реализованы. И принесли бы немалую пользу северу Приморья, а возможно, и всему краю. Если бы не одно большое «но». Здание ванного корпуса, в котором находится источник, так же как стационар и столовая, принадлежит Пластунской РБ на правах оперативного управления.

Шесть лет руководитель ООО «Теплый ключ» пытается взять в аренду фактически бесхозные и никому не нужные строения, которые либо развалятся от времени, либо сгорят при очередном лесном пожаре, либо смоются паводком. Так, в августе 2016 года, когда Приморье накрыл тайфун «Лайонрок», вышедшая из берегов Амгу едва не смыла хлипкое строение, под крышей которого находится целебный источник.

В свое время Печенко обращался с соответствующими письмами к вице-губернатору (теперь уже бывшему) Константину Богданенко, в департамент земельных и имущественных отношений, к главному врачу Пластунской РБ Сергею Дубровину (которого тоже сейчас нет. – Прим. авт.). Но ответа от них не дождался, будто его не слышали. О своих мытарствах Юрий Печенко рассказал директору департамента здравоохранения Андрею Кузьмину при личной встрече. Ответ, по словам Печенко, был категоричен: «Ваши проблемы департамент не интересуют».

А главврач-то знал…

Свет на горизонте забрезжил, когда Пластунскую РБ возглавил Сергей Борщенко. В декабре 2017 года между вверенным ему учреждением здравоохранения и ООО «Теплый ключ» был заключен договор взаимного сотрудничества и партнерства «в целях повышения эффективности медицинского обслуживания населения Тернейского района». Больница брала на себя оказание медуслуг с использованием тепломинеральных ванн для бальнеоприменения. Общество гарантировало пациентам своего партнера размещение, питание и тепломинеральные ванны.

Кроме того, ООО «Теплый ключ» в случае заключения долгосрочного договора аренды ванного корпуса, столовой и стационара брало на себя обязательство отремонтировать и в дальнейшем содержать данные объекты недвижимости за счет собственных средств. У Пластунской районной больницы нет денег на их ремонт и содержание. Как нет и возможности увеличить штат обслуживающего персонала. То есть договор с положительной перспективой для договаривающихся сторон. Оставалось только внедрить его в жизнь.

В конце сентября этого года главврач Пластунской РБ Борщенко в разговоре с корреспондентом «В» под диктофон подтвердил, что данный договор его устраивает по всем параметрам. И по нему можно работать.

Но Сергей Александрович тогда лукавил. На тот момент он знал, что сотрудничества больницы с ООО «Теплый ключ» не получится. Главврач также был осведомлен, что некое ООО «Терней ДВ», зарегистрированное в Дальнегорске на имя Анны Сергеевны Тухбатулиной, еще в конце 2018-го – начале 2019 годов выиграло аукцион по аренде лесного участка, на котором находятся геотермальный источник Теплый ключ и три объекта недвижимости Пластунской РБ. По факту «Терней ДВ» увел у больницы не только ванный корпус, столовую и стационар, но и земельный надел, изъятый у Амгинского лесничества в пользу Тернейской ЦРБ еще в 1994 году. Между тем при наличии подобного «обременения» земельные участки выставлять на аукцион нельзя. Это противоречит законодательству. Проводил аукцион департамент лесного хозяйства.

Нарушения на каждом шагу

Необходимо добавить, что в пользу ООО «Терней ДВ» с подозрительной скорострельностью было проведено три аукциона на земельные участки на территории Амгинского участкового лесничества. Два лота на участке, выделенном для эксплуатации и строительства водолечебницы, площадью 6,1 га и 0,14 га. И один лот площадью аж 34 га – на его территории находится «дикий» минеральный термальный источник, именуемый в народе Баланов ключ. Интересно, зачем ООО «Терней ДВ» такая огромная площадь для рекреации? Кроме того, учитывалось ли наличие природного источника при проведении аукционов, на которых не было иных претендентов на земельные участки, кроме победителя? Ответы на эти вопросы должны дать Приморская межрайонная природоохранная прокуратура и следственные органы. Поскольку здесь грубейшее нарушение не только Земельного кодекса РФ, но и Водного кодекса РФ.

Между тем главврач Борщенко почему-то не поспешил доложить руководителю департамента здравоохранения о захвате территории вместе с объектами недвижимости, находящимися в пользовании Пластунской РБ. Он также не стал обжаловать в суде результаты аукциона. Вместо этого, забыв про договор о взаимном сотрудничестве и партнерстве с ООО «Теплый ключ», Сергей Александрович в категорической форме запретил владельцу лицензии обслуживать минеральный источник Теплый ключ. То есть периодически откачивать воду, чтобы обеспечить его сохранность в естественном состоянии. Иначе целебная вода может найти выход на поверхность в другом месте, а то и не в одном или вообще уйти под землю. По приказу главврача вход в ванный корпус, где находится колодец с источником, опечатали, что грозит уничтожением уникального памятника природы. За подобное варварство предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Какова информация, таков и результат

Теперь о скандальном аукционе и логистике его проведения. Как стало известно «В» от источников в правоохранительных органах, госпожа Тухбатулина, счастливая обладательница земельных участков на территории Амгинского лесничества, – супруга Геннадия Тухбатулина, бывшего лесничего Тернейского филиала КГКУ «Приморское лесничество». Фактически он был директором филиала. И на протяжении длительного времени у него был доступ к служебной документации, с которой он мог делать все, что хотел. Это не намек, а лишь информация к размышлению. Так как именно гражданин Тухбатулин в начале 2019 года сообщил директору ООО «Теплый ключ» Печенко о том, что он – новый арендатор земельного участка, ранее принадлежащего Пластунской РБ.

Отсюда закономерный вопрос: как департамент лесного хозяйства исхитрился провести аукцион в пользу ООО «Терней ДВ», когда действующее законодательство запрещает сдавать в аренду и продавать земельные участки, на которых находится государственное имущество? А также термальный источник со статусом «памятник природы». Кроме того, этот надел, как мы уже говорили, находится в бессрочном пользовании государственного учреждения здравоохранения.

Ответ здесь на поверхности. Начнем с того, что проектную документацию и межевой план на лесной участок готовило к аукциону – по договору с департаментом лесного хозяйства – ООО «Велес». Если даже бегло просмотреть эти документы, то можно заметить, что в них отсутствует фрагментарно не только важная информация, но и целые отдельные разделы. Как будто они растворились.

К примеру, в таблице № 5, где должны быть сведения о наличии на проектируемом участке зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной инфраструктуры, а также объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, указано, что на данной территории находятся «усадьба частная» и «дорога грунтовая». И все! В реальности же там расположена государственная недвижимость с кадастровыми номерами: столовая, стационар и ванный корпус с природным термальным источником.

В таблице № 6, где должны быть сведения о наличии особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, а также зон с особыми условиями использования территорий, нет информации об особо охраняемой природной территории – минеральном источнике Теплый ключ. Зато есть «участки лесов вокруг минеральных источников». Если бы были указаны правдивые данные, то оборот этой территории был бы ограничен. И ООО «Терней ДВ» никогда бы не смогло заполучить ее в аренду.

Куда пропала информация?

Дальше больше. На схеме расположения данного лесного участка также не отмечены какие-либо строения и источник Теплый ключ. Только девственный лес. Все эти документы за подписью Валентина Карпенко, директора департамента лесного хозяйства, ушли в Росреестр. После чего арендованный участок был поставлен на кадастровый учет и выставлен на аукцион. Его результат нам известен.

В проектной документации также указано, что «количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка составляются на основе данных государственного лесного реестра Тернейского лесничества и необходимости натурного обследования». Последнее условие, пожалуй, здесь самое главное. Натурное обследование должны были сделать специалисты Тернейского лесничества, после чего передать сведения проектировщику, чтобы он составил схему данной территории. Но прежде, чем это сделать, он должен выехать на место, чтобы проверить информацию лесничества.

Во-вторых, проектировщик должен потребовать у информаторов акт натурного обследования. При несовпадении реальных данных с информацией, полученной от лесничества, составляется акт несоответствия, который подается в департамент лесного хозяйства. В свою очередь, департамент вносит изменения в лесной реестр, после чего этот документ отправляют в Росреестр. В нашем случае на схеме нет ни зданий, ни тепломинерального источника. Такое впечатление, что схема делалась на коленке, без выезда на место.

Но и это еще не все. В описании межевого плана участка, выполненного кадастровым инженером Марией Кановой, нет четвертого раздела. То есть за третьим сразу идет пятый. А вот в четвертом как раз и должны были быть указаны объекты недвижимости с кадастровыми номерами, расположенные на данном участке. Нет раздела – нет проблемы.

Нетрудно догадаться, с какой целью скрыты важные сведения при подготовке документов к аукциону. Но кто это сделал, по чьему приказу или просьбе, должны установить следственные органы.

Теплый ключ поставил меня на ноги

Владимир Фадеев, восьмикратный чемпион мира по ледовому спидвею, чемпион Европы, чемпион России, чемпион международного турнира «Мастер шипов», мастер международного класса по мотоциклетному спорту, заслуженный тренер РФ, почетный житель Дальнегорска.

- Мой отец проработал водителем 45 лет. У него болела спина, это профессиональная болезнь всех водителей. Он мотался по всем курортам, его уже хотели списать на инвалидность, потому что ничего не помогало. Он поехал на Теплый ключ. До села Амгу добирался на самолете Ан-2. Прошел курс лечения – 21 день. Вода из источника поставила его на ноги. У него все прошло. Он забыл про спину и без проблем проработал до пенсии. У меня тоже проблемы со спиной профессиональные. Постоянные падения, удары по спине, ушибы. Я три раза ездил в Чегдомын, где лечился иглотерапией. Кучу денег оставил корейцу-иглотерапевту, но эффекта ноль. Тогда я тоже сажусь на самолет на Амгу, беру с собой мопед и канистру с бензином. Летчики знакомые разрешили провезти. Прилетел на Теплый ключ загнутый, спина болела. Принимал ванны по 15 минут один раз в день. Были мудрецы, которые принимали ванны по два раза в день. Но злоупотреблять нельзя, особенно сердечникам. Прошло семь дней, я утром встаю и чувствую, что боль исчезла. Болезнь ушла незаметно! А еще я там отдыхал, ездил на мопеде на рыбалку. С тех пор регулярно езжу на Теплый ключ. Сейчас мне 60 лет, а на источник я впервые поехал, когда мне было 25. Представьте, сколько раз я там отдыхал и лечился. А отдых там отличный.

Р.S. Сегодня некогда популярная водолечебница «Теплый ключ» – удручающее зрелище бесхозяйственности. Здания еще могут служить людям, если, конечно, найдется хозяин, который их восстановит.

Автор выражает признательность руководителю Приморской межрайонной природоохранной прокуратуры, а также сотрудникам следственных органов за помощь в подготовке публикации.

Автор: Сергей КОЖИН