К Уиллу Смиту пришел близнец Какие премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке?

На большие экраны выходит фантастический боевик «Гемини» с Уиллом Смитом, а точнее, с двумя копиями этого актера в разных персонажах. За ним следует две отечественные новинки – триллер «Болевой порог» и комедия «Девушки бывают разные». Биографическая драма «Мистер Олимпия» расскажет о зарождении конкурса бодибилдеров. Мелодрама «Дождливый день в Нью-Йорке» – о том, что в мегаполисе можно не только потеряться, но и найти настоящую любовь.

«Гемини» (16+)

Генри Броган, первоклассный киллер, становится мишенью таинственного оперативника, который, кажется, знает каждый его шаг наперед.

Боевик с Уиллом Смитом в главной роли. К сценарию приложил руку Дэвид Бэниофф, ранее работавший над всеми семью сезонами сериала «Игра престолов». В продюсерах – Джери Брукхаймер, тоже сделавший имя на зрелищном кино, – в списке его достижений все части «Пиратов Карибского моря».

Звездный состав авторов и актеров обещает зрителям как минимум красивые боевые сцены. Как максимум – качественную фантастику с закрученным, но складным сюжетом и интересными героями.

«Болевой порог» (16+)

Посоревноваться с голливудскими профи на ниве зрелищного кино ринулись отечественные творцы изящных боевых искусств. Российский приключенческий триллер расскажет историю четырех москвичей – двух девушек и двух парней, которые после скандального ДТП вынуждены уехать из столицы в Горный Алтай.

Там они хотят расслабиться и отдохнуть, но вновь попадают в экстремальную ситуацию, где каждый проявит свой характер и столкнется с собственными демонами. На кону – дружба, любовь и сама возможность остаться в живых.

«Мистер Олимпия» (12+)

Братья Джо и Бен Уайдеры – профессиональные тренеры, всю жизнь занимавшиеся популяризацией бодибилдинга. В 1946 году они основали Международную федерацию бодибилдинга, которая впоследствии выросла в мощную и влиятельную организацию. Именно они обнаружили в Австрии молодого Арнольда Шварценеггера и уговорили его переехать в США. Фильм расскажет, как строилась империя Уайдеров и скольким им пришлось пожертвовать, чтобы пробиться наверх.

«Дождливый день в Нью-Йорке» (16+)

Он – из состоятельной семьи Нью-Йорка, она – из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене, юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…

«Девушки бывают разные» (16+)

Это история о трех друзьях, решивших покататься на серфе в Мексике. Все как полагается: океан, девушки и золотой песок. История не предвещает неожиданностей. Но не для наших героев, которые первым делом как следует отметили свой приезд. С трудом проснувшись наутро, парни обнаруживают себя посреди пляжа, они в замешательстве: не помнят, что же произошло накануне. Но вскоре появляются люди, которые освежают им память. Оказывается, прошлой ночью парни страшно навредили международному криминальному авторитету Хуану, который по какой-то причине хочет их убить. Скрываясь от преследования, без денег и документов, они находят спасение – переодеваются в девушек и участвуют в женском турнире по серфингу. Победа поможет выиграть сто тысяч долларов и выбраться из страны. Но они еще не знают, что их неидеальному плану помешают любовь, секретные спецслужбы, мафия и даже бойцовые петухи.

Комедия от режиссера Сарика Андреасяна, снявшего фильмы «Беременный», «Тот самый Карлсон» и «Защитники».

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ