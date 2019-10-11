«Русагро» начала пусконаладку элеватора в ТОР «Михайловский» Элеватор станет частью будущего комплекса по производству комбикормов, строительство которого ведется в рамках реализации инвестиционного проекта по производству 75 тысяч тонн свинины в Приморье.

Как сообщили в пресс-службе региона со ссылкой на информацию резидента территории опережающего развития, сейчас осуществляется тестирование работы оборудования с зерновыми и масличными культурами.

«Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год», – сообщили специалисты.

Напомним, что в ТОР «Михайловский» строится шесть свинокомплексов и племенная ферма общей производительностью 75 тысяч тонн свинины в живом весе в год (610 тысяч голов), а также комбикормовое и убойное производства.

В краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия подчеркивают: в планах компании – насытить регион местной экологически чистой продукцией и выйти на экспорт в страны АТР.

Автор: Отдел новостей «В»