«Русагро» начала пусконаладку элеватора в ТОР «Михайловский»
Элеватор станет частью будущего комплекса по производству комбикормов, строительство которого ведется в рамках реализации инвестиционного проекта по производству 75 тысяч тонн свинины в Приморье.
Как сообщили в пресс-службе региона со ссылкой на информацию резидента территории опережающего развития, сейчас осуществляется тестирование работы оборудования с зерновыми и масличными культурами.
«Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год», – сообщили специалисты.
Напомним, что в ТОР «Михайловский» строится шесть свинокомплексов и племенная ферма общей производительностью 75 тысяч тонн свинины в живом весе в год (610 тысяч голов), а также комбикормовое и убойное производства.
В краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия подчеркивают: в планах компании – насытить регион местной экологически чистой продукцией и выйти на экспорт в страны АТР.
Автор: Отдел новостей «В»