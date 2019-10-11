Добытчиков крабов обязали поддержать российских судостроителей Крабовые аукционы, начавшиеся в РФ в понедельник, проходят в условиях высокой конкуренции: участников в два раза больше, чем лотов.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс» замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

При этом он отметил, что на шесть лотов заинтересантов не нашлось.

«Мы в принципе так и предполагали – это квоты на вылов глубоководных крабов, – пояснил он. – Поэтому будем понижать начальную стоимость и выставлять дальше эти лоты на аукционы».

Шестаков также добавил, что заявленная сумма (125,5 млрд рублей), которую Росрыболовство планировало собрать в федеральный бюджет, по итогам аукционов может быть получена.

Торги проходят на площадке Российского аукционного дома. По сегодняшний день, 11 октября, проведут аукционы по продаже квот на вылов крабов для Дальнего Востока, 14–15 октября – для Северного бассейна. Всего на аукцион выставляется 41 лот. Их начальная стоимость составляет 125,5 млрд рублей.

Согласно презентации Росрыболовства размер квоты на вылов крабов, которая выставляется на аукцион, составит 40,08 тыс. тонн, что соответствует 50 % от общей квоты. Победители аукционов смогут начать промысел с 2020 года. Квота закрепляется на 15 лет.

Распределение долей вылова предусматривает инвестиционные обязательства. Их владельцы должны будут построить на российских верфях 41 судно для добычи крабов: 31 – для Дальнего Востока, 10 – для Северного бассейна. Примерная стоимость одного судна – около 1 млрд рублей в зависимости от комплектации. Срок его строительства не должен превышать 5 лет со дня заключения договора.

Закон о введении в РФ крабовых аукционов был подписан президентом 2 мая 2019 года.

Автор: Отдел новостей «В»