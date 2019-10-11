Русскому дадут на игру Компания Epic Games – один из мировых лидеров индустрии компьютерных игр – приняла участие в IT-конференции MeetUp-2019, состоявшейся на днях в Дальневосточном федеральном университете на острове Русском, сообщили в пресс-службе Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ).

Epic Games заинтересована в привлечении на Дальний Восток перспективных разработчиков. По мнению компании, регион является стратегически важным с точки зрения развития бизнеса в силу его географического и экономического значения для всей южноазиатской тихоокеанской зоны.

На переговорах, которые были организованы на полях мероприятия, представители Epic Games, ДВФУ и ФРДВ обсудили перспективы создания игровой индустрии на острове Русском.

В ближайшие три года планируется привлечь в регион как уже существующие и зарекомендовавшие себя команды и компании, так и новые стартапы.

«Мы рассчитываем, что многие из будущих резидентов дорастут до стадии, позволяющей инвестировать в них средства Дальневосточного фонда высоких технологий и формируемого венчурного фонда», – отметил управляющий директор ФРДВ Кирилл Каменев.

Справка «В»

Epic Games – один из крупнейших международных разработчиков компьютерных игр, а также сопутствующего программного обеспечения и графического дизайна. В частности, именно Epic Games создала Fortnite, признанную самой популярной игрой в мире в 2018 году. В Epic Games работают более 3 тыс. человек. Стоимость компании – $15 млрд (по состоянию на 2018 год).

Автор: Отдел экономики «В»