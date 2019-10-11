Инвесторов, нуждающихся в газе и электричестве, запишут в очередь Минвостокразвития России поручило подготовить к концу года стратегию развития территорий опережающего развития в Приморье двум структурам – Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) и Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, при создании трех приморских ТОР – «Надеждинская», «Михайловский» и «Большой Камень» планировалась реализация проектов на 215 млрд рублей, создание 9,5 тыс. рабочих мест. На сегодня заключено 87 соглашений на 366 млрд рублей, запланировано создание почти 24 тыс. рабочих мест. На создание объектов инфраструктуры запланировано выделить 16 млрд рублей из бюджетов всех уровней. По словам Петухова, возрастающее число резидентов привело к повышенным требованиям к инфраструктуре.

«Мы видим повышенный спрос на газ, на электричество. Нужно сделать некий запас, подготовить на ближайшие пять-шесть лет стратегический план развития территорий очередями. Мы обязательно до нового года сделаем это», – отметил он.

По словам директора КРДВ Аслана Канукоева, корпорация уже формирует в Приморье массивы земельных участков, включенных в границы территорий опережающего развития, для организации новых инвестиционных площадок. Основные параметры этих участков будут определяться в соответствии с потребностями потенциальных резидентов.

В Минвостокразвития перечислили проекты, которые уже реализуются на территориях с преференциальными режимами в Приморье. Так, в ТОР «Надеждинская» заключено 52 соглашения с объемом инвестиций 33,3 млрд рублей. Фактически осуществлены инвестиции в объеме 6,2 млрд рублей, создано 661 рабочее место. Проекты реализовали четыре резидента: Приморский завод «Европласт» открыл производство пластмассовых изделий, «Домостроительный комбинат Приморье» ввел в эксплуатацию новое производство домостроительных комплектов, компания «Интертраст» построила овощехранилище, ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпускает двигатели знаменитого автомобильного бренда. На ВЭФ-2019 была запущена подстанция на 220 кВ «Промпарк» в пригороде Владивостока для электроснабжения создаваемых и действующих предприятий. Построены автомобильная дорога Зима Южная – Раздольное – Хасан на участке Зима Южная – Новый – Де-Фриз, магистральный водовод, магистральная канализация и канализационно-насосная станция.

В ТОР «Михайловский» заключено 17 соглашений с общим объемом инвестиций 69,6 млрд рублей. Фактически осуществлены инвестиции в объеме – 15,74 млрд рублей, создано более 1 тыс. рабочих мест. Например, компания «Мерси Трейд» построила элеваторный комплекс и комбикормовый завод, ООО «Приморский бекон» ввело в эксплуатацию свиноводческий комплекс, ООО «ХорольАгроХолдинг» запустило сельскохозяйственное предприятие по выращиванию сои, предприятие «Легендагро Приморье» инвестировало в развитие зернового хозяйства, в котором выращивается соя, рис и кукуруза. Проведено присоединение ряда производств к электросетям, построены участки автодорог Михайловка – Турий Рог – Некруглово, Хабаровск – Владивосток – Меркушевка, по ряду объектов проведен комплекс инженерно-изыскательских работ, разработана документация по планировке территории под размещение линейных объектов газоснабжения.

Резидентами ТОР «Большой Камень» ведется строительство верфи крупнотоннажного судостроения, реализуется комплексная программа реконструкции АО «ДВЗ «Звезда» для ремонта атомных подводных лодок 3-го и 4-го поколений. До конца октября будет запущен завод по производству винто-рулевых колонок «Сапфир». Резидентами ТОР строятся жилые микрорайоны для обеспечения потребностей сотрудников судостроительного кластера. В июне 2019 года введены первые четыре дома в микрорайоне Шестой. Группа компаний «Доброфлот» заканчивает строительство завода по переработке минтая, будет создан прибрежный логистический комплекс и сухой док. Реализуются проекты в сервисных отраслях: ведется строительство гостиничного комплекса, предприятий общественного питания, работает проектное бюро для нужд ССК «Звезда». Под новые предприятия и жилые районы строится инфраструктура, в том числе по обеспечению их тепло– и электроснабжением.

Отметим, что вопросы развития трех приморских ТОР рассматривались 3 октября на прошедшем во Владивостоке совещании под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Автор: Отдел экономики «В»