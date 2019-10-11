Современное оборудование расширило возможности «тысячекоечной» больницы Современные методы оперативного лечения освоили врачи Владивостокской клинической больницы № 2, более известной как «тысячекоечная». Такая возможность появилась с приобретением в отделение сосудистой хирургии операционной лазерной установки, которая расширяет объем операционной помощи, сообщили в пресс-службе региона.

Приобретение нового оборудования стало очередным шагом в развитии хирургической службы учреждения, подчеркивают в краевом департаменте здравоохранения. Сейчас в «тысячекоечной» оказывают медицинскую помощь пациентам с хронической венозной недостаточностью. Более 100 приморцев уже смогли оценить новые возможности клиники.

«Сегодня малоинвазивные методики лечения являются самым современным и востребованным направлением хирургии. И если раньше приморцы могли делать подобное в частных центрах, то сегодня такая операция доступна в нашей больнице всем нуждающимся жителям края и абсолютно бесплатно, по полису ОМС», – заверил заведующий отделением сосудистой хирургии Евгений Бычков.

Врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко отметил, что до конца года больница получит 258 единиц оборудования.

«Впервые за долгое время одна из ведущих больниц региона получает такую большую партию оборудования единовременно. Средства на эти цели – 400 миллионов рублей – направлены из краевого бюджета», – сообщил врио вице-губернатора Виктор Фисенко.

Также больница получит в этом году еще около 40 единиц нового оборудования для лечения онкологических заболеваний.

Кстати, как сообщили в пресс-службе региона, до конца 2019 года в крае будут открыты первые пять центров амбулаторной онкологической помощи. Всего планируется организовать в Приморье 11 таких центров.

Автор: Отдел новостей «В»