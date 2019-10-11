Приморских школьников проверят на психологическую зависимость Учащиеся 7–11-х классов в Приморье пройдут социально-психологическое тестирование. Мероприятие направлено на выявление предрасположенности к зависимому поведению у подростков, сообщили в пресс-службе края.

До конца осени планируется протестировать 10 тысяч школьников. Основной принцип тестирования – добровольность и конфиденциальность.

«Результаты являются анонимными и представляются в обобщенном обезличенном виде. Методика тестирования не может быть использована для заключения о наркотической или иной зависимости, поскольку оценивает только вероятность вовлечения молодых людей в зависимое поведение», – отметили специалисты краевого департамента образования и науки.

В ведомстве подчеркивают, что проведение такого тестирования – это часть работы по ранней диагностике и профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ.

«В школах психологи также проведут лекции о вреде потребления наркотиков», – добавили в ведомстве.

Автор: Отдел новостей «В»