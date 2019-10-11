Неправильно припаркованный автомобиль чуть не эвакуировали вместе с пассажиром В районе торгового центра «Дружба» на улице Русской в минувший вторник, 8 октября, инспектора ДПС проводили эвакуацию автомобиля «Тойота-Прадо», припаркованного в зоне действия пешеходного перехода. Машину намеревались отвезти на штрафстоянку, но тут выяснилось, что в салоне машины находится человек.

Как объяснили в пресс-службе городского ОГИБДД УМВД РФ, перед погрузкой автомобиль осмотрели с наружной стороны, затем опечатали двери. А во время погрузки инспектор ДПС заметил какое-то движение в салоне авто. Погрузку остановили, двери открыли и обнаружили, что в машине находится пожилой мужчина, иностранец, не говорящий по-русски. Так как пассажир был небольшого роста, а боковые стекла сильно затонированы, то увидеть его было сложно. Пассажир при погрузке никаких знаков не подавал.

Сотрудники полиции помогли гражданину выйти из салона авто и извинились перед ним. Сам автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, а в отношении водителя был составлен административный протокол по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ «Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним».

В ГИБДД отметили, что с водителем «Тойоты» проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения ПДД и административной ответственности за парковку автотранспорта в неустановленных местах.

Автор: Отдел новостей «В»