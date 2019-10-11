Пенсионеры сели за парты. Изучать информационные технологии В компьютерных классах проекта «Бабушка и дедушка онлайн» в Приморье начался новый учебный год. К занятиям приступили почти 40 пенсионеров, сообщили в пресс-службе края.

Всего с начала года за парты компьютерных классов сели почти 400 пожилых приморцев, уточнили в региональном департаменте труда и социального развития. Кроме азов компьютерной грамотности в программу курсов стали включать полезные для пожилых людей занятия, в том числе по информационной безопасности.

К примеру, во Владивостоке несколько уроков для слушателей курсов проводят представители одного из федеральных банков. Инструктора учат работать с банковскими терминалами.

«Особое внимание волонтеры обращают на проблемы безопасности при пользовании банковскими продуктами и услугами, помогают начинающим пользователям распознавать признаки финансового мошенничества, в том числе в Интернете», – комментируют в департаменте.

Проект «Бабушка и дедушка онлайн» появился в Приморье в 2014 году. За это время свидетельства об окончании бесплатных компьютерных курсов получили почти 3,6 тысячи пожилых людей.

Отметим, что начавшийся во Владивостоке проект быстро завоевал популярность у жителей города. Сегодня добровольные инструктора занимаются с пенсионерами во всех филиалах Приморского центра социального обслуживания населения по краю.

Специалисты подчеркивают: преимущества от владения информационными технологиями в современном мире – это больше, чем просто удобство и комфорт при обращении за госуслугами.

Например, для пенсионеров компьютерная грамотность – это преодоление социальной и информационной изоляции, возможность творческой самореализации. Современные технологии существенно расширяют круг общения, а значит, интернет-пользователю проще адаптироваться в новых для себя условиях заслуженного отдыха.

Информацию о работе компьютерных курсов для пенсионеров можно получить по телефону 8 (423) 2-604-314.

Автор: Отдел новостей «В»