Перевозчики заплатили больше миллиона рублей Во Владивостоке с начала года компаниям-перевозчикам администрация города выписала 221 штраф на общую сумму более одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Причиной этого послужили многочисленные нарушения в работе общественного транспорта. Чаще всего перевозчиков наказывают за неудовлетворительное состояние автобусов, недовыпуск их на линию, нарушение графиков движения и отсутствие в салонах системы ГЛОНАСС.

Как уточнили в городском управлении транспорта, также среди нарушений – стоянки на остановочных пунктах более двух минут, факты курения водителей в салоне, посадка и высадка пассажиров в неположенном месте, отсутствие терминала безналичной оплаты проезда и другие.

«Суммы штрафов за все нарушения разные, – пояснил начальник управления транспорта Александр Иванов. – Например, за курение в салоне автотранспортная компания заплатит в городскую казну 8 тысяч рублей. Как она потом будет взыскивать эту сумму с водителя – другой вопрос, он не в нашей компетенции. За грязь в салоне и нарушение графиков движения перевозчик обязан заплатить 5 тысяч рублей, за отсутствие в салоне системы ГЛОНАСС – 8 тысяч. В крайнем случае автобус может быть снят с линии».

В управлении транспорта подчеркивают: все виды нарушений и суммы штрафов прописаны в договорах «на выполнение регулярных перевозок по установленным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования в границах Владивостокского городского округа». Они заключены с каждым из 14 автопредприятий города, автобусы которых работают на маршрутах.

Нарушения выявляются во время рейдов, которые организуют сотрудники управления транспорта. Нередко такие проверки проходят после обращений пассажиров. Также нарушения фиксирует система ГЛОНАСС, которая передает полученные данные в Автоматизированный диспетчерский центр.

Автор: Отдел новостей «В»