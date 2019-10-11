Ремонт тепловых сетей обещают завершить до 15 октября Жилье и социальные объекты Владивостока полностью готовы к отопительному сезону 2019–2020 года.

Об этом было заявлено на заседании городского штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону, которое накануне прошло в администрации города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты заверили, что подготовка к предстоящему отопительному периоду идет в плановом порядке. Так, к зиме готовы все учреждения социального назначения – детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры. На 100 % к холодам готов городской жилфонд – внутридомовые коммуникации жилых зданий промыты, опрессованы и готовы к подаче тепла.

Отметим, что внутридомовые коммуникации жилых зданий к отопительному сезону обязаны готовить управляющие организации. И именно от их работы во многом будет зависеть приход тепла в квартиры горожан. Если в квартире не будет обеспечен комфортный температурный режим, исполнитель – УК или ТСЖ – должен наладить систему отопления. После начала отопительного сезона специалистам обслуживающих организаций необходимо открыть вводные задвижки на тепловых узлах жилых домов, а также наладить качественную работу внутридомовых коммуникаций. Также специалисты обслуживающих организаций обязаны ликвидировать порывы на внутридомовых сетях.

Представители Дальневосточной генерирующей компании, Дальневосточной распределительной сетевой компании, Владивостокского предприятия электрических сетей, Примводоканала, Оборонэнерго сообщили, что все необходимые работы в рамках подготовки к отопительному периоду осуществляются по графику, плановые перекладки тепловых сетей должны завершиться до 15 октября. Полностью подготовка к отопительному сезону завершится получением общегородского паспорта готовности.

Напомним, что отопительный сезон во Владивостоке обычно наступает после 20 октября, как только среднесуточная температура воздуха будет держаться в течение пяти дней не выше +8. Сначала тепло поступит в учреждения образования, здравоохранения и культуры, а спустя несколько дней – в квартиры горожан.

Автор: Отдел новостей «В»