На Поспелово и Парис едем по асфальту На двух из трех участков на Русском острове ремонтные работы уже подошли к концу.

Теперь островитяне и гости Русского с комфортом добираются до поселков Поспелово и Парис – здесь уложили новый асфальт, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В городском управлении дорог и благоустройства уточнили, что подрядчики уже завершили ремонт дороги, ведущей в поселок Поспелово. Здесь уложили новый асфальт на участке протяженностью около 3,5 километра.

Впереди еще нанесение разметки и установка дорожных знаков.

В Поспелово ведутся и работы по благоустройству. Так, возле дома № 66 подрядчики занимаются подготовкой тротуаров и прилегающей территории под асфальтирование. Эти работы проведут в ближайшее время.

Кроме этого, завершилось асфальтирование дороги, ведущей в Парис. Здесь появилось около 2,5 километра нового асфальтового покрытия.

Напомним, что продолжается ремонт и на улице Экипажной. Здесь асфальт уложат на участке в 1,7 километра. В эти дни подрядчики обустраивают пешеходные зоны, после чего их и проезжую часть заасфальтируют.

Как уже писал «В», всего в этом году подрядчики сделают на острове Русском три участка общей протяженностью около 8 километров.

Автор: Отдел новостей «В»